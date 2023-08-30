الزيت بـ 40 جنيها.. المواد الغذائية: انخفاض في أسعار السلع بالأسواق

كشف هشام الدجوي، رئيس شعبة المواد الغذائية في الجيزة، عن وجود انخفاض بالأسعار في العديد من السلع الغذائية في الأسواق الحرة، وعلى رأس تلك السلع الأرز، وكذلك الزيت، والذي شهد انخفاضات كبيرة في الفترة الأخيرة.

رئيس شعبة المواد الغذائية يتحدث عن انخفاض الأسعار

وقال "الدجوي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر قناة صدى البلد، إن سعر الزيت والأرز انخفض بشكل واضح في الأسواق، إذ أن سعر الزيت في الأسواق أصبح 40 جنيها بدلا من 45 جنيها للزجاجة الواحدة.

وتابع الدجوي، أن سعر الأرز انخفض بشكل كبير هو الآخر إذ وصل السعر لـ 19 جنيها في الكيلو الواحد حسب النوع، بعدما كان قد وصل في فترة من الفترات لـ 35 جنيها.

وأشار رئيس شعبة المواد الغذائية إلى أن الحكومة اضطرت في الموسم الماضي إلى استيراد الأرز من الهند، وذلك في ضوء حل أزمة الأرز، بسبب جشع بعض التجار، والذين أخفوا كميات كبيرة من الأرز من أجل بيعها بأسعار أعلى، لافتا إلى أن مصر لا تعاني من أي أزمة بسلعة الأرز في الوقت الحالي.

وأوضح أن الأرز متواجد على البطاقات التموينية بشكل طبيعي في الوقت الحالي، ولكنه ليس أرزا تموينيا وإنما أرز حر بسعر 22 جنيها للكيلو، مؤكدا أن هذا الأمر لمدة شهر واحد فقط، لأن الحكومة تؤمن نفسها، وترغب في تخزين كمية مميزة من الأرز في الفترة الراهنة.