القبض على أغنى رجل في أوكرانيا

أمرت محكمة أوكرانية باحتجاز أغنى رجل أعمال في البلاد، وهو، إيهور كولومويسك لمدة شهرين للاشتباه في تورطه في الاحتيال وغسل الأموال، وفق ما ذكرت صحيفة إندبندنت البريطانية.

ويأتي احتجاز المؤيد السابق للرئيس فولوديمير زيلينسكي، الذي دعم انتخابه في عام 2019، في الوقت الذي تحاول فيه كييف الإشارة إلى التقدم خلال حملة قمع الفساد في زمن الحرب.



بعد الاعتقال، أشار زيلينسكي بشكل غير مباشر إلى القضية وشكر هيئات إنفاذ القانون على عملها في القضايا المستمرة منذ فترة طويلة، من هذا النوع.

وقال زيلينسكي في خطابه المسائي عبر الفيديو: "أشكر مسؤولي إنفاذ القانون الأوكرانيين على تصميمهم على التوصل إلى نتيجة عادلة لكل قضية من القضايا التي تم إعاقتها لعقود من الزمن".

وفي الوقت نفسه، زعمت أوكرانيا أنها اخترقت الخط الأول من الدفاعات الروسية في عدة مواقع في الجنوب وحققت مكاسب في منطقة زابوريجيا.

وأضافت: «هناك هجوم في عدة اتجاهات وفي مناطق معينة. وفي بعض الأماكن، وفي مناطق معينة، تم اختراق هذا الخط الأول”.