أوكرانيا تطيح بأكبر رجل أعمال في البلاد بتهمة غسيل الأموال

بنصف مليار

قال جهاز الأمن الأوكراني إن مسؤولي أمن الدولة الأوكرانيين حددوا رجل الأعمال القوي إيهور كولومويسكي كمشتبه به في قضية احتيال وغسل أموال، وفق ما ذكرت صحف دولية.

ذكر جهاز الأمن الأوكراني: "تبين أنه خلال الفترة 2013-2020، قام إيهور كولومويسكي بالاحتيال حول مبلغ أكثر من نصف مليار هريفنيا (حوالي 13.5 مليون دولار أو 12.5 مليون يورو بسعر الصرف الحالي) عن طريق سحبها في الخارج واستخدام الاحتيال على البنوك".

ويعد كولومويسكي المالك السابق للبنك الأوكراني، برايفت بانك، PrivatBank، والذي تم تأميمه في أواخر عام 2016 كجزء من عملية تنظيف كبيرة للنظام المصرفي في البلاد.

كما امتلك مجموعة من الأصول في قطاعات الطاقة والبنوك وغيرها، بما في ذلك إحدى القنوات التلفزيونية الأكثر نفوذاً في أوكرانيا.

وفرضت الولايات المتحدة عقوبات على كولومويسكي في عام 2021 "بسبب تورطه في فساد كبير".

كما زعمت السلطات الأمريكية أن كولومويسكي وشريكه التجاري قاما بغسل أموال مسروقة عبر الولايات المتحدة.

ونفى كولومويسكي ارتكاب أي مخالفات.

وجعل الرئيس فولوديمير زيلينسكي القضاء على الفساد أولوية في الوقت الذي تقاتل فيه أوكرانيا التدخل الروسي المستمر منذ 18 شهرا، ويعد كولومويسكي، أحد أغنى الرجال في أوكرانيا، أبرز الشخصيات المستهدفة.

ونفى زيلينسكي، وجود علاقات شخصية له مع رجل الأعمال.