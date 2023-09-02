وسط المخابئ.. أطفال أوكرانيا يعودون للمدارس| تفاصيل

تؤثر الحرب على حياة الأطفال التعليمية في أوكرانيا، حيث أعدت كاترينا بيليبينكو حقيبتي ظهر لابنها الأصغر في اليوم الأول من المدرسة يوم الجمعة، واحدة للوازم المدرسية، والأخرى لأغراض الملجأ حين الانذار بهجوم جوي وغارات ، وفق ما ذكر تقرير لشبكة سي إن إن الأمريكية.

قال التقرير، مع دخول الهجوم الروسي على أوكرانيا عامه الدراسي الثالث، عاد ما يقرب من 4 ملايين طفل إلى المدارس الابتدائية والثانوية يوم الجمعة، وفقًا لوزارة التعليم في البلاد.

وفقًا لليونيسف، سيحضر حوالي ثلث الأطفال المسجلين في أوكرانيا فقط الفصول الدراسية هذا العام، بينما يدرس الباقون جزئيًا على الأقل عبر الإنترنت.

وسيعود ابنا بيليبينكو، البالغان من العمر 6 و14 عامًا إلى الدراسة.

قررت مدرستهم في كييف إعادة التلاميذ إلى المدرسة بعد استطلاع رأي أولياء الأمور قبل بضعة أسابيع.

تنطوي الفصول الدراسية على بعض المخاطر - فقد تعرضت العاصمة الأوكرانية للقصف بالصواريخ والطائرات بدون طيار الروسية عدة مرات في الأشهر الأخيرة. لكن بيليبينكو قالت إنها حريصة على أن يحصل ابناها على تجربة مدرسية أقرب ما تكون إلى "العادية" قدر الإمكان، على الرغم من أن والدهما، زوجها، يقاتل حاليًا في الحرب.



عادة ما يكون اليوم الأول من المدرسة مناسبة خاصة في أوكرانيا. تتجمع حشود من الآباء خارج البوابات، ويرتدي الأطفال أفضل ملابسهم ويقدمون الزهور لمعلميهم.

وقال بيليبينكو: "قيل لنا إنه لا ينبغي لنا شراء الزهور هذا العام، بل التبرع بدلاً من ذلك للجيش الأوكراني. لكنني اشتريت باقة صغيرة لطلاب الصف الأول على أي حال. الأمر كله يتعلق بالمزاج".