أطعمة مهمة لعلاج ضغط الدم المنخفض

يعاني الكثير من ضغط الدم المنخفض الذي تحتاج إلى علاج سريع بعدم حدوث مضاعفات ، ولذلك يمكن أن يتناول مريض الضغط بعض الأطعمة التي ترفع ضغط الدم المنخفض وفقا ل healthcare حتى لا تتدهور حالته الصحية ومن هذه المشروبات:

شرب الماء: القيء، الإسهال، الحمى، العرق المفرط، التمارين الشديدة وتناول مدرات البول تسبب الجفاف نتيجة فقد الماء وبالتالى انخفاض ضغط الدم

شرب العرقسوس: إذ ارتبط انخفاض الضغط بانخفاض مستوى هرمون الكورتيزول

الكافيين: يحفز الغدة الكظرية على إفراز هرمون الأدرينالين ويمنع من إفراز هرمونات تحفز اتساع الشرايين وبالتالي ينخفض ضغط الدم

المشروبات المالحة من أهم المشروبات للضغط المنخفض وتساعد في رفعه

نقص فيتامين ب 12 وحمض الفوليك والحديد: يمكن لفقر الدم أن يخفض ضغط الدم المرتفع