بديلًا لـ«بترو أتلتيكو».. شوبير يحسم الجدل حول مشاركة الزمالك في الدوري الأفريقي

حسم الإعلامي أحمد شوبير، الجدل حول إمكانية مشاركة نادي الزمالك في النسخة الأولى من بطولة الدوري الإفريقي بدلًا من بترو أتلتيكو الأنجولي.

وقرّر الاتحاد الأنجولي لكرة القدم، خلال الساعات الماضية، إيقاف فريق بترو أتلتيكو لمدة عامين، على خلفية تورطه في قضية رشوة.

وقال شوبير عبر برنامجه الإذاعي “مع شوبير”: "الكاف أعلن تواجد بترو أتلتيكو في البطولة بشكل طبيعي لحين حسم استئناف الفريق على قراره إيقافه لمدة عامين، وفي حال رفض الاستئناف ستتم الاستعانة بفريق آخر".

إمكانية مشاركة الزمالك

وأضاف:" البعض تحدث من إمكانية مشاركة الزمالك أو الرجاء المغربي في الدوري الإفريقي بدلًا من بترو أتلتيكو على استبعاده نهائياً، لكن مصدر من الكاف أكد أنه لا يمكن تواجد فريقين من بلد واحد في البطولة، وبالتالي فالأهلي يمثل مصر والوداد يمثل المغرب، لذلك مشاركة الزمالك والرجاء مستبعدة".

وأقيمت قرعة الدوري الإفريقي بالعاصمة المصرية القاهرة، أمس السبت، وجاءت كالتالي:

سيمبا التنزاني - الأهلي المصري

مازيمبي الكونغولي - الترجي الرياضي التونسي

أنييمبا النيجيري - الوداد المغربي

بترو أتلتيكو الأنجولي - ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي

وتنطلق البطولة في العشرين من شهر أكتوبر، على أن تُختتم المنافسات يوم 11 نوفمبر بإياب المباراة النهائية