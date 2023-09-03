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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

حبس المتهمين بسرقة محتويات مخزن في القليوبية

متهمين - صورة ارشيفية
متهمين - صورة ارشيفية

أمرت جهات التحقيق بالقليوبية بحبس المتهمين بسرقة محتويات مخزن ، حيث تبين أنهما شخصان وتمت إحالتهما إلى النيابة للتحقيق.

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تبلغ لقسم شرطة أول شبرا الخيمة بمديرية أمن القليوبية من (أحد الأشخاص بالقليوبية – مقيم بدائرة القسم) بسرقة بعض محتويات مخزن كائن بدائرة القسم عبارة عن (36 إطارات مركبات – بطارية دراجة نارية).
 

وبإجراء التحريات أمكن تحديد وضبط مرتكبى الواقعة (شخصين – لهما معلومات جنائية) ، وكذا (عميل مسروقات “سىء النية ” – له معلومات جنائية – جميعهم مقيمين بدائرة القسم).
وبمواجهتهم أقر الأول والثانى بارتكاب واقعة السرقة وبيع المسروقات للثالث كما أرشد الأخير عن المسروقات وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

القليوبية جهات التحقيق بمديرية أمن القليوبية أمن القليوبية شبرا الخيمة

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