حبس المتهمين بسرقة محتويات مخزن في القليوبية

أمرت جهات التحقيق بالقليوبية بحبس المتهمين بسرقة محتويات مخزن ، حيث تبين أنهما شخصان وتمت إحالتهما إلى النيابة للتحقيق.

تبلغ لقسم شرطة أول شبرا الخيمة بمديرية أمن القليوبية من (أحد الأشخاص بالقليوبية – مقيم بدائرة القسم) بسرقة بعض محتويات مخزن كائن بدائرة القسم عبارة عن (36 إطارات مركبات – بطارية دراجة نارية).



وبإجراء التحريات أمكن تحديد وضبط مرتكبى الواقعة (شخصين – لهما معلومات جنائية) ، وكذا (عميل مسروقات “سىء النية ” – له معلومات جنائية – جميعهم مقيمين بدائرة القسم).

وبمواجهتهم أقر الأول والثانى بارتكاب واقعة السرقة وبيع المسروقات للثالث كما أرشد الأخير عن المسروقات وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.