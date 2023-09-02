المؤبد غيابيا للمتهم بالاتجار في المواد المخدرة بالقليوبية

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة بالقليوبية، الدائرة التاسعة، برئاسة المستشار هانى فتحى عباس مطاوع، بالسجن المؤبد غيابيا لعاطل، لاتهامه بالإتجار بالمواد المخدرة "حشيش وهيروين" بدائرة قسم شرطة أول العبور بمحافظة القليوبية.

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 1492 لسنة 2023 جنايات قسم أول العبور، والمقيدة برقم 766 لسنة 2023 كلى جنوب بنها، أن المتهم "أبانوب م ش"، 29 سنة، عاطل، حاز وأحرز بقصد الإتجار جوهر مخدر الهيروين، كما حاز وأحرز بقصد الإتجار جوهر مخدر الحشيش وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

وكانت قد وردت معلومات للأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، تفيد بقيام عاطل باتخاذ دائرة قسم شرطة أول العبور وكرا لممارسة نشاطه الإجرامى بالإتجار بالمواد المخدرة، عقب تقنين الإجراءات، وفى أحد الأكمنة كان يقود المتهم مركبة "توك توك" إلا أنه عندما استشعر وجود القوات ترك المركبة وفر هاربا وسط الزراعات، وبتفتيش المركبة عثر بداخلها على كميات من المواد المخدرة "الهيروين والحشيش" وتم تحريز المضبوطات، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.