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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

تأجيل محاكمة 6 متهمين لقيامهم بإنهاء حياة تاجر مواشي بالقليوبية

محكمة
محكمة

قررت محكمة جنايات شبرا الخيمة بالقليوبية، الدائرة الخامسة، برئاسة المستشار أحمد رفعت النجار، وعضوية المستشارين راغب محمد رفاعي، وأمير محمد عاصم، وأمانة سر رضا جاب الله، تأجيل نظر قضية اتهام 6 أشخاص، بقتل تاجر ماشية باستخدام "شوم" بسبب خلاف على فرض السيطرة على أحد الأسواق بدائرة قسم شرطة قليوب بمحافظة القليوبية، لجلسة الأربعاء المقبل بناء على طلب دفاع المتهمين للاستعداد والمرافعة.

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وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 8714 لسنة 2022 جنايات قسم قليوب، والمقيدة برقم 3272 لسنة 2022 كلى جنوب بنها، أن المتهمين وهم "كرم س م"، تاجر مواشي، 51 سنة، وشقيقه "عزت م ي"، 33 سنة، فلاح، ونجل عمهم "يوسف م ح"، 46 سنة، تاجر مواشي، ونجله "أحمد ي م"، 22 سنة، عامل بشركة، وشقيق الثالث "أحمد م ح"، 38 سنة، تاجر مواشي، وشقيقهم "شريف م ح"، 40 سنة، غفير، قتلوا عمدا المجني عليه "أشرف محمود إبراهيم محمود"، مع سبق الإصرار.

وتابع أمر الإحالة، أنه نفاذا لذلك الغرض عقد المتهمون العزم وبيتوا النية على إنفاذ مشروعهم المتفق عليه وذلك بأن جمعوا شتات أمرهم وتوجهوا عصبة لمحل المجني عليه "سوق مواشي" إيقانا منهم بتواجده به، وما أن ظفروا به حتي تعدوا عليه بالضرب بأسلحة بيضاء "شوم" تالية الوصف، فأحدثوا إصابته المبينة بتقرير الصفة التشريحية الخاص بالمجني عليه والمرفق بالأوراق، قاصدين من فعلتهم إزهاق روحه على النحو المبين بالتحقيقات.

وتابع أمر الإحالة، أن المتهمين أحدثوا عمدا إصابة المجني عليه "أشرف إبراهيم محمود" بالأسلحة البيضاء- السابق الإشارة إليها بالبند عاليه- وذلك إبان ارتكاب جريمتهم محل الوصف أولا فأعجزوه عن أداء أشغاله الشخصية مدة لا تزيد عن 20 يوما على النحو المبين بالتحقيقات، كما أحرزوا وحازوا بغير مسوغ من الضرورة المهنية أو الحرفية أسلحة بيضاء "شوم" على النحو المبين بالتحقيقات.

واستمعت المحكمة بجلسة اليوم لشهادة شهود الواقعة، الأول "إبراهيم محمود إبراهيم ضيف، 28 عام - تاجر ماشية - شقيق المتوفى، والذي أكد أنه حال تواجده بسوق الماشية هو والمجني عليه شقيقه المتوفى ووالده وعمه كل في محل غير الآخر، فوجئ بالأهالي تعلمه بتشاجر شقيقه المجني عليه مع آخرين فهب مسرعاً لمحله فأبصر المتهمين "الرابع والخامس والسادس وآخر" يتعدون عليه بأسلحة بيضاء شوم على رأسه وصدره، وبمحاولة الزود عنه منعه آخرين، وحينها أبصر حضور والده وعمه وشقيقه الأصغر وارتموا على شقيقه الأول لحمايته من التعدي فتم التعدي عليهم بالضرب، ثم واصل المتهمون سالفي الذكر التعدي على شقيقة مرة أخرى إلى أن رحلوا، مضيفاً أن قصد المتهمين فعلتهم هو إزهاق روح شقيقه المتوفى. 

أما الشاهد الثاني وهو والد المتوفى، والذي أوضح أنه حال تواجده بسوق الماشية هو ونجله المجني عليه المتوفى ونجله الآخر الشاهد الأول وشقيقه كلّ في محل غير الآخر أعلم من الأهالي بتشاجر نجله الأول مع آخرين، وبالتوجه لمحله أبصر المتهمين الثالث والرابع والخامس وآخر يتعدون بالضرب عليه بأسلحة بيضاء شوم فارتمى عليه للزود عنه فأصابه من الضرب نصيب في ذلك إلى أن حضر نجله الأخر الشاهد الأول وشقيقه الشاهد الثالث للمساعدة فتم التعدي عليهم بالضرب إلى أن تدخل الحاضرون وفر المتهمين من محل الواقعة. 

وكشفت تحريات المباحث حول الواقعة، أكدت صحة الواقعة وارتكاب المتهمين لها إثر خلاف سابق على فرض السيطرة بسوق الماشية فيما بينهم وبين المجني عليه المتوفى وعائلته، كما كشفت تعدي المتهمين بالضرب على المجني عليه المتوفى بأسلحة بيضاء شوم بالسوق قاصدين من فعلتهم إزهاق روحه.

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