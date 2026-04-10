وزير المالية: إجراءات استبقاية لمواجهة التحديات الإقليمية في الموازنة الجديدة

أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن الحوار الوطنى مع القوى السياسية، يثرى برامج الحكومة الداعمة للمواطن والمستثمر، موضحًا أن الحكومة تتعامل بسرعة واستباقية مع التحديات الاستثنائية الراهنة لتخفيف حدتها على الاقتصاد بقدر الإمكان وهو ما تم تضمينه في الموزانة الجديدة.

وقال الوزير، فى حلقة نقاشية مع أعضاء حزب «حماة الوطن»، إن الأولوية الآن لتوفير السلع الأساسية ومستلزمات الإنتاج ودفع حركة النشاط الاقتصادى، لافتًا إلى أننا نواجه الأزمة الحالية بمسار إيجابى للوضع الاقتصادى، ونتائج اقتصادية ونقدية ومالية جيدة.

وأضاف كجوك، أننا أجرينا تعديلات سريعة فى الموازنة الجديدة لتعزيز قدرتنا على التعامل مع المخاطر الحالية والمحتملة بزيادة الاحتياطيات، مشيرًا إلى أن هناك مخصصات إضافية لضمان توفر الطاقة والسلع الأساسية والأدوية فى ظل التحديات الإقليمية الاستثنائية.