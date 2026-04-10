حريق بمطعم أعلى كوبري سيدي جابر بالإسكندرية وإصابة 3 أشخاص

شهدت منطقة أعلى كوبري سيدي جابر بمحافظة الإسكندرية، اليوم، اندلاع حريق داخل أحد مطاعم الأسماك، ما أسفر عن إصابة 3 أشخاص بحالات اختناق وحروق طفيفة.

وتلقت الأجهزة الأمنية إخطارًا بالواقعة، وعلى الفور انتقلت قوات الشرطة وقوات الحماية المدنية مدعومة بـ3 سيارات إطفاء، إلى جانب سيارات الإسعاف، حيث تم التعامل مع الحريق والسيطرة عليه قبل امتداده إلى المناطق المجاورة.

وأسفر الحادث عن إصابة 3 أشخاص، تم إسعاف اثنين منهم في موقع الحريق، بينما جرى نقل المصاب الثالث إلى مستشفى رأس التين لتلقي العلاج اللازم.

وفرضت قوات الشرطة كردونًا أمنيًا بمحيط الحريق لتأمين المكان وتسهيل عمل فرق الإطفاء، فيما تم تحرير محضر بالواقعة، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للوقوف على أسباب الحريق وملابساته.