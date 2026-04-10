ماجدة خير الله تكشف عن رأيها في إعادة تقديم اللص والكلاب.. خاص

كشفت الناقدة الكبيرة ماجدة خير الله، عن رأيها في إعادة تقديم رواية اللص والكلاب، في عمل سينمائي من بطولة عمرو سعد،بعد أن تم تقديمها في ستينات القرن الماضي .

وقالت ماجدة خير الله في تصريحات خاصة لصدي البلد: بما ان العمل مأخوذ عن رواية فهي قابلة للمعالجة مع كل عصر، فكل عصر من الممكن أن يستقبل اللص والكلاب، بمنطقه، فهناك دائمًا الشخص المدعي والشخص الذي تصعه الظروف في مأزق ويستغل آخرين هذا.

وأضافت أن الأهم في هذا الأمر هو كيفية تقديمه، فلأبد وأن يتم تقديمه عن الرواية وليس الفيلم الذي سبق وإن قدم، فلو تم تقديم العمل من الفيلم سيفشل، لأن القيام يعبر عن العصر الذي قدم فيه، إنما لو تم الاعتماد على الرواية ستقدم مجريات العصر الذي نعيشه، فمثلَا البؤساء قدم عشرات المرات ونجحت لأن المعالجة كانت تناسب الوقت الذي قدمت فيه.