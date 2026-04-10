عمرو سعد يعيد تقديم اللص والكلاب

أعلن الفنان عمرو سعد عن نيته تحضير فيلم سينمائي مأخوذ عن رواية «اللص والكلاب» للأديب نجيب محفوظ، مؤكداً أنه بدأ بالفعل خطوات جادة لتنفيذ المشروع بعد حصوله على حقوق العمل.

وكشف عمرو يعد أن المشروع كان مطروحاً في البداية كمسلسل درامي، إذ كان يخطط لتجسيد شخصية «سعيد مهران»، مع ترشيح اسم بارز لدور «رؤوف علوان»، الا انه في النهاية تقرر تقديمه في عمل سينمائي .

الجدير بالذكر أن فيلم اللص والكلاب كان قد تم تقديمه فيد ستينيات القرن الماضي، وأخرجه كمال الشيخ و قام ببطولتها شكري سرحان وكمال الشناوي وشادية.

وكان آخر أعمال عمرو سعد مسلسل إفراج، شاركزفي بطولاته تارا عماد و من حاتم صلاح، وسما إبراهيم، وأحمد عبد الحميد.

العمل من إخراج أحمد خالد موسى، وتأليف أحمد حلبة، ومحمد فوزي، وأحمد بكر، وعرض المسلسل على قناة MBC مصر ومنصة شاهد خلال شهر رمضان 2026.