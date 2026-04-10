ماجدة خير الله تكشف عن رأيها في إعادة تقديم اللص والكلاب.. خاص
بلجيكا تطالب بأن يشمل وقف إطلاق النار لبنان
البرلمان العربي: العدوان على لبنان يهدد بانفجار إقليمي ومصر تتحرك بقوة ضده
وزير المالية: إجراءات استبقاية لمواجهة التحديات الإقليمية في الموازنة الجديدة
بصواريخ نوعية.. حزب الله يستهدف القاعدة البحرية العسكرية في ميناء أشدود
حتى 19 أبريل.. فتح باب التقدم لـ414 وحدة صناعية مجهزة في 12 مجمعًا
رغم إخفاءها للخسائر.. 7527 مصابا في إسرائيل منذ بدء حرب إيران
حريق بمطعم أعلى كوبري سيدي جابر بالإسكندرية وإصابة 3 أشخاص
بعد 14 يوماً.. إنقاذ عامل عالق داخل نفق منجم ذهب في المكسيك
هاجر أحمد تتألق في أحدث ظهور عبر إنستجرام
محافظ الجيزة يهنئ قداسة البابا تواضروس الثاني بعيد القيامة المجيد
خلف الكواليس.. تحركات إسرائيلية لبناء قاعدة عسكرية في أرض الصومال
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

رغم إخفاءها للخسائر.. 7527 مصابا في إسرائيل منذ بدء حرب إيران

صورة أرشيفية لجنود الاحتلال
أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الجمعة، ارتفاع عدد المصابين إلى 7527 منذ اندلاع الحرب مع إيران في 28 فبراير الماضي، وذلك بعد تسجيل 76 إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، في ظل استمرار التصعيد العسكري على أكثر من جبهة، خاصة من جنوب لبنان.

وذكرت الوزارة، في بيان، أن إجمالي المصابين الذين تم نقلهم إلى المستشفيات منذ بداية ما تسميه إسرائيل عملية “زئير الأسد” بلغ 7527 حتى صباح 10 أبريل 2026، مقارنة بـ7451 مصابًا تم تسجيلهم يوم الخميس، ما يعكس استمرار وتيرة الإصابات.

وبحسب البيانات الرسمية، لا يزال 110 مصابين يتلقون العلاج داخل المستشفيات، بينهم حالتان في وضع حرج، و13 في حالة خطيرة، و27 متوسطة، و66 طفيفة، بالإضافة إلى حالتين قيد التقييم الطبي.

ويأتي هذا التطور في وقت تتواصل فيه الهجمات على إسرائيل من قبل حزب الله في لبنان، رغم توقف الضربات المباشرة من إيران، حيث أعلن الحزب، الخميس، تنفيذ 35 هجومًا استهدف مستوطنات ومواقع عسكرية وقوات إسرائيلية، ردًا على استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية في لبنان.

وفي السياق ذاته، تفرض إسرائيل رقابة مشددة على إعلان خسائرها، وسط تقارير تشير إلى تعتيم إعلامي على حجم الأضرار الناتجة عن الصواريخ والطائرات المسيّرة، إلى جانب الخسائر المرتبطة بالعمليات البرية في جنوب لبنان.

وكانت إسرائيل قد وسعت عملياتها العسكرية ضد لبنان منذ مطلع مارس الماضي، حيث شنت غارات جوية مكثفة على الضاحية الجنوبية لبيروت ومناطق في الجنوب والشرق، قبل أن تبدأ توغلًا بريًا في جنوب لبنان، ما ساهم في اتساع رقعة المواجهات الإقليمية، وزيادة المخاوف من انزلاق المنطقة إلى تصعيد أوسع.

الشاب أحمد محمد عبد الهادي

الحلم انتهى مبكرا.. شاب مصري يسافر إلى أوروبا بحثا عن لقمة العيش والقدر يكتب له نهاية مأساوية

صورة من الفيديو

مشهد يهز القلوب.. فيديو اعتداء جماعي مروّع خارج مصر على سيدة يشعل الغضب

التصالح

التصالح في مخالفات البناء.. الحكومة تعلن أخبار جديدة

الكويت

الحرس الوطني الكويتي: أضرار مادية جسيمة في أحد المواقع إثر استهداف مسيرة معادية

الشاب الضحية

علاقة عاطفية كلمة السر.. كشف غموض مقـ.تل صاحب كافيه بمنشأة القناطر

الاهلي

إيهاب الكومي: مسؤول كبير في اتحاد الكرة هنأ محمود وفا بقرار ضربة جزاء الأهلي

سعر الدولار

أكبر سعر دولار في السوق الرسمية اليوم

صورة أرشيفية

الصين تتحرك دبلوماسيا في أزمة إيران وتمنح طهران مخرجا سياسيا

جانب من الصلاة في المسجد الأقصى

شاهد .. آلاف الفلسطينيين يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى

الاتحاد الأوروبي

الاتحاد الأوروبي يرحب بإعلان إسرائيل إجراء مفاوضات مباشرة مع لبنان

أرشيفي

الصحة العالمية : هجمات 8 أبريل على لبنان خلّفت أكثر من 300 قتـيل و1500جريح

بالصور

خالد سليم يتألق في لوس أنجلوس ويستعد لجولة حفلات جديدة بأمريكا

خالد سليم
خالد سليم
خالد سليم

توفير 2064 فرصة عمل داخل 33 مصنعا وشركة بالقطاع الخاص في الشرقية

فرص عمل
فرص عمل
فرص عمل

إطلالة ساحرة.. نسرين طافش تستعرض جمالها

نسرين طافش
نسرين طافش
نسرين طافش

لوك كاجوال.. بوسي تخطف الأنظار بظهورها الأخير

بوسي
بوسي
بوسي

فيديو

محمد وزيري

9.5 مليون جنيه و800 ألف دولار.. تفاصيل جديدة في سرقة مدير أعمال هيفاء وهبي أموالها

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: اليهود وهيكل سليمان

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: قراءة في التجربة الصينية بأرض الفيروز

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: حسن معاملة المواطن.. واجهة الدولة الحقيقية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: أعمق الأسئلة لا أسرع الإجابات

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب : نقطة الصفر وخارطة جديدة للمنطقة

المزيد