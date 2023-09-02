عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

حبس ربة منزل لحيازتها كيلو مواد مخدرة بالقليوبية

حملات أمنية
حملات أمنية

قررت جهات التحقيق بالقليوبية حبس ربة منزل 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامها بالاتجار في المواد والأقراص المخدرة "الهيروين والحشيش"، كما أمرت بالتحفظ على المضبوطات وإرسالها إلى المعمل الجنائى لفحصها وإعداد تقرير بشأنها.

تجديد حبس 4 متهمين لحيازة مخدرات وأسلحة في القليوبية

حبس هارب من 57 حكما قضائيا بالقليوبية

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، قد تمكنت بإشراف اللواء نبيل سليم مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، من ضبط ربة منزل لاتهامها بترويج عقاقير مخدرة بدائرة مركز شرطة بنها، وحُرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق، والتي أمرت بحبسها، وطلب تحريات المباحث والتحفظ على المضبوطات.


وتلقي اللواء محمد السيد مدير المباحث الجنائية بالقليوبية إخطارا من مأمور مركز شرطة بنها، يفيد تمكن ضباط مباحث المركز من ضبط ربة منزل لاتهامها بالترويج لعقاقير مخدرة "هيروين وحشيش".


وكشفت التحريات، بقيادة المقدم أحمد ربيع، رئيس مباحث مركز شرطة بنها، قيام ربة منزل، بترويج المواد المخدرة "الهيروين والحشيش بدائرة المركز، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمة "ر ف ا"، 25 سنة، ربة منزل، مقيمه دائرة المركز، وبحوزتها ما يزيد عن كيلو من المواد المخدرة "الهيروين والحشيش".

القليوبية جهات التحقيق المعمل الجنائى الأجهزة الامنية مديرية أمن القليوبية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قبل القرعة بساعات.. كاف يفاضل بين الزمالك وفريق مغربي للمشاركة بدوري السوبر

خلع في القدم .. تفاصيل تعرض إبنة أحمد سعد الرضيعه لحادث سيارة

برقم الجلوس.. نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2023 خلال ساعات

رسميا .. إيقاف ناد إفريقي كبير لمدة عامين واستبعاده من دوري السوبر

لمدة عامين.. طارق حامد يحسم وجهته المقبلة

سقطة إدارية ساذجة أطاحت بأحلام الاتحاد| تفاصيل وأسباب فشل صفقة محمد صلاح

ليس «سوزا»| الأهلي يحسم صفقة المهاجم.. لاعب أفريقي بدوري أوروبي| وهذا موعد الإعلان

سبتمبر شهر الإجازات.. 10 أيام عطلة رسمية للموظفين والعاملين بالدولة.. اعرفها بالتاريخ

موضوعات متعلقة

تجديد حبس 4 متهمين لحيازة مخدرات وأسلحة في القليوبية

حبس هارب من 57 حكما قضائيا بالقليوبية

حبس 3 أشخاص وربة منزل لحيازتهم مواد مخدرة بالقليوبية

حبس المتهمين بسرقة سيارة تابعة لشركة كهرباء بالقليوبية

ترشيحاتنا

خالد الغندور يستفز جماهير الأهلي بمنشور غريب.. شاهد

روسيا تسلم طائرة تدريب قتالية متقدمة إلى إيران.. تفاصيل

تنسيق الأزهر 2023.. مؤشرات القبول لـ علمي بنات

عقب جلسته مع الخطيب|نجم الزمالك السابق يعلن قرب رحيل أمام عاشور عن الأهلي

صاروخ يوم القيامة طوله 35 مترا.. سلاح فتاك عابر للقارات تمتلكه روسيا

8.5 مليار جنيه مبيعات الأجانب بالبورصة منذ بداية العام

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رحاب الجمل: أنا شعنونة مع حسن الرداد و"مستر إكس" وش السعد عليا| حوار

نشرة المرأة والصحة|ضي أزرق في السمك يثير ضجة على السوشيال ميديا… ياسمين الخطيب تستعرض جمالها بإطلالة كاجوال

لن تصدق| 5 أسباب للإصابة بـ الصداع في الصباح بشكل منتظم

بعد ياسمين صبري.. نجمات يتنافسن على الظهور بضفائر طويلة.. من الأجمل؟

فيديو

زوجة الفنان أحمد فتحي وسر عدم انفصالهما رغم عدم الإنجاب

مرتفع جوي .. تفاصيل درجات الحرارة ومناطق تسجل 45 ..فيديو

إطلاق مؤشر الجنيه 2023.. أسعار الذهب والدولار اليوم .. فيديو

موال العدل.. من هى بدرية السيد التي احتلت التريند؟ فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: "بريكس بلس" وقبلة حياة لأفريقيا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشارع الرياضي يحتاج سيف القانون

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: قمة السيسي والبرهان.. السودان في القلب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: السيسي .. رئيسي

محمد الصاحى يكتب : قمة عمان للقطاع الخاص .. من هنا تبدأ التنمية

هند عصام

هند عصام تكتب: أكنوديس طبيبة في ثوب طبيب

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الحوار الوطنى وتحقيق الحلم

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: 87 عاما على معاهدة 1936

اﻟﻤﺰﻳﺪ