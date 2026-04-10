قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
هبة عبد الغني لـ صدى البلد: الغناء مع بلاك تيما جاء بالصدفة.. فيديو
دعاء يوم الجمعة .. ردد أفضل أدعية شاملة للخيرات
لبنان .. سقوط 10 شهداء من جهاز أمن الدولة في استهداف إسرائيلي لسرايا النبطية الحكومي
الدقهلية: استمرار عمل المنافذ الجديدة لبيع الخبز المدعم بالمنصورة يوميا
فعاليات المؤتمر الرابع لمناظير النساء بمستشفى قنا العام
كسر هيمنة الدولار.. إيران تقترح فرض رسوم العبور من مضيق هرمز بالعملة المحلية
بشير العدل: التوترات الجيوسياسية تعيد تشكيل الاقتصاد وتضغط على الطاقة والإمداد
جريمة قتل في كاليفورنيا.. اعترافات صادمة للمتهم نجل السفيرة نبيلة مكرم
افتتاح 3 مساجد جديدة بأسيوط اليوم ضمن خطة الأوقاف لإعمار بيوت الله
اجتماع أمني إسرائيلي طارئ لمناقشة تصعيد لبنان وسط خطط لتعميق العمليات العسكرية
متحدث الوزراء: الهدنة الإقليمية طوق نجاة لأسواق الوقود.. ونواب: خطوة للحفاظ على الموارد ودعم الاقتصاد الوطني
سباليتي يشبّه نجم يوفنتوس بمحمد صلاح: جناح لا يُمكن إيقافه
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

رسالة مؤثرة من فان دايك إلى صلاح وروبرتسون بعد رحيلهما عن ليفربول

محمد بدران

وجه الهولندي فيرجل فان دايك مدافع فريق ليفربول الإنجليزي، رسالة مؤثرة إلى زملائه الفرعون المصري محمد صلاح وأندرو روبرتسون بعد إعلانهما الرحيل عن الفريق بنهاية الموسم الجاري.

وكتب فان دايك عبر حسابه على إنستجرام: "تسع سنوات لم تكن مجرد فترة عادية، بل كانت رحلة استثنائية بكل ما تحمله الكلمة من معنى، عندما أسترجع ما عشناه سويًا، أدرك حجم اللحظات الرائعة التي مررنا بها، رغم أننا نعلم أن لكل قصة نهاية.

وتابع: عشنا معًا أجمل اللحظات، وتحملنا الضغوط والتحديات، واحتفلنا بالإنجازات، وكنتم دائمًا بجانبي في كل خطوة. حصدنا الألقاب، لكن ما سيبقى حقًا هو الذكريات، واللحظات التي صنعت هذه الرحلة.

كما أشار إلى أنه مرّ بالانتصارات والانكسارات، لكنهم كانوا دائمًا سندًا لبعضهم البعض، مؤكدًا أنهم لم يكونوا مجرد زملاء، بل كانوا قادة حقيقيين وإخوة داخل وخارج الملعب.

واختتم رسالته قائلًا: شكرًا لكم على كل ما قدمتموه، على الإخلاص والروح، وعلى كل لحظة جميلة عشناها سويًا. لقد بدأنا الرحلة كفريق، وننهيها كأساطير... والأهم أننا أصبحنا عائلة واحدة"

محمد صلاح ليفربول روبرتسون فان دايك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة من الفيديو

مشهد يهز القلوب.. فيديو اعتداء جماعي مروّع خارج مصر على سيدة يشعل الغضب

الذهب

أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 10 أبريل 2026.. اعرف عيار 21 وصل كام؟

الكويت

الحرس الوطني الكويتي: أضرار مادية جسيمة في أحد المواقع إثر استهداف مسيرة معادية

التصالح

التصالح في مخالفات البناء.. الحكومة تعلن أخبار جديدة

الشاب الضحية

علاقة عاطفية كلمة السر.. كشف غموض مقـ.تل صاحب كافيه بمنشأة القناطر

محمد وزيري

9.5 مليون جنيه و800 ألف دولار.. تفاصيل جديدة في سرقة مدير أعمال هيفاء وهبي أموالها

صورة أرشيفية

الصين تتحرك دبلوماسيا في أزمة إيران وتمنح طهران مخرجا سياسيا

سعر الذهب

سعر أشهر عيار ذهب في الصاغة اليوم

ترشيحاتنا

الشاب أحمد محمد عبد الهادي

الحلم انتهى مبكرا.. شاب مصري يسافر إلى أوروبا بحثا عن لقمة العيش والقدر يكتب له نهاية مأساوية

سجق

طريقة عمل السجق بالبصل والطماطم في المنزل.. وصفة سهلة بطعم شرقي مميز

باحثة ووالدها

بكاء وفرحة .. باحثة أزهرية تُهدي الدكتوراه لوالدها في مشهد إنساني مؤثر

بالصور

حبيبة الملايين.. نيسان تودع سيارتها الشهيرة للأبد

نيسان

قبل شم النسيم.. بيطري الشرقية يضبط 10 طن أسماك مملحة ومدخنة مجهولة المصدر بالشرقية

اسماك

تزامناً مع الإحتفال بيوم اليتيم.. تضامن الشرقية توزع ملابس بالمجان على 150 طفل

اورمان الشرقية

جهاز شؤون البيئة بالشرقية ينفذ 34 نشاطاً توعوياً بالمدارس والجامعات للحفاظ على البيئة

ندوة تثقيفية

فيديو

صورة من الفيديو

"نقطة بمليون جنيه" تشعل السوشيال ميديا.. فرح في المنيا يتحول إلى ساحة جدل واسع بين الإعجاب والانتقاد

محمد وزيري

9.5 مليون جنيه و800 ألف دولار.. تفاصيل جديدة في سرقة مدير أعمال هيفاء وهبي أموالها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: اليهود وهيكل سليمان

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: قراءة في التجربة الصينية بأرض الفيروز

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: حسن معاملة المواطن.. واجهة الدولة الحقيقية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: أعمق الأسئلة لا أسرع الإجابات

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب : نقطة الصفر وخارطة جديدة للمنطقة

المزيد