رسالة مؤثرة من فان دايك إلى صلاح وروبرتسون بعد رحيلهما عن ليفربول

وجه الهولندي فيرجل فان دايك مدافع فريق ليفربول الإنجليزي، رسالة مؤثرة إلى زملائه الفرعون المصري محمد صلاح وأندرو روبرتسون بعد إعلانهما الرحيل عن الفريق بنهاية الموسم الجاري.

وكتب فان دايك عبر حسابه على إنستجرام: "تسع سنوات لم تكن مجرد فترة عادية، بل كانت رحلة استثنائية بكل ما تحمله الكلمة من معنى، عندما أسترجع ما عشناه سويًا، أدرك حجم اللحظات الرائعة التي مررنا بها، رغم أننا نعلم أن لكل قصة نهاية.

وتابع: عشنا معًا أجمل اللحظات، وتحملنا الضغوط والتحديات، واحتفلنا بالإنجازات، وكنتم دائمًا بجانبي في كل خطوة. حصدنا الألقاب، لكن ما سيبقى حقًا هو الذكريات، واللحظات التي صنعت هذه الرحلة.

كما أشار إلى أنه مرّ بالانتصارات والانكسارات، لكنهم كانوا دائمًا سندًا لبعضهم البعض، مؤكدًا أنهم لم يكونوا مجرد زملاء، بل كانوا قادة حقيقيين وإخوة داخل وخارج الملعب.

واختتم رسالته قائلًا: شكرًا لكم على كل ما قدمتموه، على الإخلاص والروح، وعلى كل لحظة جميلة عشناها سويًا. لقد بدأنا الرحلة كفريق، وننهيها كأساطير... والأهم أننا أصبحنا عائلة واحدة"