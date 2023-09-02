تجديد حبس 4 متهمين لحيازة مخدرات وأسلحة في القليوبية

جدد قاضي المعارضات بالقليوبية حبس 3 أشخاص وسيدة ضبطوا بحوزتهم أسلحة نارية وبيضاء ومخدرات مختلفة الأنواع، 15 يوماً على ذمة التحقيقات، مع مراعاة مواعيد التجديد القانونية اللازمة لهم.

وردت معلومات سرية لرئيس مباحث قسم شرطة الخانكة تفيد قيام 3 اشخاص وربة منزل لها معلومات جنائية بالإتجارفي المواد المخدرة بدائرة القسم.



تم عرض المعلومات على اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية فتم تشكيل فريق بحث قادة اللواء محمد السيد مدير مباحث المديرية.



وبعد استصدار إذن من النيابة العامة توجهت قوة كبيرة من مباحث القسم وألقت القبض على المتهمين وتبين أنهم 3 أشخاص وربة منزل "لها معلومات جنائية" بدائرة قسم شرطة الخانكة، وبحوزتهم كمية لمخدر الأيس والحشيش والهيروين و200 قرص مخدر وفرد خرطوش وطبنجة معدلة وطبنجة صوت وسلاح أبيض وميزان حساس.



وتم التحفظ على المضبوطات وتحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق، والتي أمرت بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات، والتحفظ على المضبوطات وإرسال عينه منها للمعمل الكيميائي لفحصها وإعداد تقرير بشأنها.