عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

تجديد حبس 4 متهمين لحيازة مخدرات وأسلحة في القليوبية

متهمين - صورة ارشيفية
متهمين - صورة ارشيفية

جدد قاضي المعارضات بالقليوبية حبس 3 أشخاص وسيدة ضبطوا بحوزتهم أسلحة نارية وبيضاء ومخدرات مختلفة الأنواع، 15 يوماً على ذمة التحقيقات، مع مراعاة مواعيد التجديد القانونية اللازمة لهم. 

حبس هارب من 57 حكما قضائيا بالقليوبية

حبس 3 أشخاص وربة منزل لحيازتهم مواد مخدرة بالقليوبية

 وردت معلومات سرية لرئيس مباحث قسم شرطة الخانكة تفيد قيام 3 اشخاص وربة منزل لها معلومات جنائية بالإتجارفي المواد المخدرة بدائرة القسم.


تم عرض المعلومات على اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية فتم تشكيل فريق بحث قادة اللواء محمد السيد مدير مباحث المديرية.


وبعد استصدار إذن من النيابة العامة توجهت قوة كبيرة من مباحث القسم وألقت القبض على المتهمين وتبين أنهم 3 أشخاص وربة منزل "لها معلومات جنائية" بدائرة قسم شرطة الخانكة، وبحوزتهم كمية لمخدر الأيس والحشيش والهيروين و200 قرص مخدر وفرد خرطوش وطبنجة معدلة وطبنجة صوت وسلاح أبيض وميزان حساس.


وتم التحفظ على المضبوطات وتحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق، والتي أمرت بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات، والتحفظ على المضبوطات وإرسال عينه منها للمعمل الكيميائي لفحصها وإعداد تقرير بشأنها.

القليوبية قاضي المعارضات بحوزتهم أسلحة نارية الخانكة مباحث قسم شرطة الخانكة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سقطة إدارية ساذجة أطاحت بأحلام الاتحاد| تفاصيل وأسباب فشل صفقة محمد صلاح

قبل القرعة بساعات.. كاف يفاضل بين الزمالك وفريق مغربي للمشاركة بدوري السوبر

رسميا .. إيقاف ناد إفريقي كبير لمدة عامين واستبعاده من دوري السوبر

ليس «سوزا»| الأهلي يحسم صفقة المهاجم.. لاعب أفريقي بدوري أوروبي| وهذا موعد الإعلان

برقم الجلوس.. نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2023 خلال ساعات

لمدة عامين.. طارق حامد يحسم وجهته المقبلة

ندمانة ونفسها ترجع| رضوى الشربيني تكشف سر طلاق أحمد سعد وعلياء بسيوني.. تفاصيل حادث رضيعهما

كاف في ورطة.. استبعاد فريق أنجولي قبل قرعة السوبر الإفريقي بساعات

موضوعات متعلقة

حبس هارب من 57 حكما قضائيا بالقليوبية

حبس 3 أشخاص وربة منزل لحيازتهم مواد مخدرة بالقليوبية

حبس المتهمين بسرقة سيارة تابعة لشركة كهرباء بالقليوبية

بسبب البلح.. التصريح بدفن طالب سقط من أعلى نخلة بالقليوبية

ترشيحاتنا

خاليا من الرقص .. طلاب زراعة الأزهر ينشدون أغنية خاصة في حفل تخرجهم

كلوب يكشف رد فعل محمد صلاح بعد شائعات انتقاله لاتحاد جدة

حقوق الإنسان على رأس محاوره| خطة ومواعيد الحوار الوطني غدا.. فماذا يناقش؟

أثناء صلاة العشاء.. مصرع 7 أشخاص خلال هجوم مسلح شمال نيجيريا

العثور على سجائر وبن مجهول المصدر قبل ترويجهم بأسواق القاهرة

تحمل اسم شقيقته| قصة دار لرعاية الأطفال مرضى السرطان أنشأها محمد الفايد.. تفاصيل أعماله الخيرية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هل أنت منهم؟.. أبراج توازن بين حياتها المهنية والأسرية

حضور جماهيري ضخم.. ويجز يشعل حفل العلمين الجديدة| صور

قبل عودة المدارس.. أفكار لتصميم ركن مريح لأطفالك للدراسة في المنزل

بالصور..مع اقتراب رحيله.. كيف كان صيف 2023 رعبا على العالم؟

فيديو

وفاة أصغر ممثل في مصر| من هو رابي أحمد.. فيديو جراف

بعد حفله فى مهرجان القلعة.. عزيز مرقة يفجر مفاجأة لجمهوره | تعرف عليها

محمد الحلو يتألق ووريهام عبد الحكيم وهايدي موسي يشعلون حفل السعودية| فيديو

الحسيني أبوقمر: إرادة الدولة تتجسد فى بناء استاد المصري بموقعه الحالى| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الصاحى يكتب : قمة عمان للقطاع الخاص .. من هنا تبدأ التنمية

هند عصام

هند عصام تكتب: أكنوديس طبيبة في ثوب طبيب

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الحوار الوطنى وتحقيق الحلم

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: 87 عاما على معاهدة 1936

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: الانضمام إلى البريكس.. حدث تاريخي ونجاح إستراتيجي

مني أحمد

منى أحمد تكتب: عبقرية محفوظ وإدريس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الكلاب البشرية تغزو القارة العجوز

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سيدي الرئيس

اﻟﻤﺰﻳﺪ