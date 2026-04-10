الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

كاتب صحفي: مصر تحركت مبكرا لاحتواء الأزمة الإقليمية

أكرم القصاص
أكرم القصاص
رحمة سمير

أكد أكرم القصاص الكاتب الصحفي، أن التحركات المصرية منذ بداية الأزمة اتسمت بالوضوح والحسم، مشيرًا إلى أن القاهرة تبنت موقفًا مبدئيًا قائمًا على منع التصعيد والدفع نحو الحلول السياسية، حتى قبل اندلاع المواجهات العسكرية.


وأوضح "القصاص" خلال مداخلة هاتفية علي قناة إكسترا نيوز، أن القيادة السياسية المصرية، وعلى رأسها الرئيس السيسي، لعبت دورًا محوريًا عبر سلسلة من التحركات والاتصالات المكثفة، شملت زيارات مهمة لدول الخليج مثل السعودية والإمارات وقطر، إلى جانب تواصل مستمر مع الكويت وسلطنة عمان، في إطار دعم استقرار المنطقة.


وأضاف الكاتب الصحفي، أن هذه التحركات لم تقتصر على التصريحات، بل شملت خطوات عملية وجهودًا دبلوماسية مكثفة ساهمت في تقريب وجهات النظر بين الأطراف المختلفة، خاصة في ظل تعقيد المشهد وتباين المواقف الدولية.


وأشار "القصاص" إلى أن مصر شاركت بفعالية في قنوات الوساطة الإقليمية، من خلال التنسيق مع عدد من الدول، بهدف نقل الرسائل بين الأطراف المتنازعة والعمل على تثبيت وقف إطلاق النار، مؤكدًا أن هذه الجهود ساعدت بشكل كبير في الوصول إلى تهدئة نسبية.
وفيما يتعلق بالوضع في لبنان، شدد الكاتب الصحفي، على أن مصر لم تغفل الأزمة هناك، حيث كثفت دعمها السياسي والإنساني، من خلال تحركات وزير الخارجية وزياراته التي حملت رسائل تضامن واضحة، بالإضافة إلى إرسال مساعدات إنسانية في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها الشعب اللبناني.
ولفت إلى أن استمرار الاعتداءات والتصعيد، خاصة في لبنان، يعكس تعقيد الأزمة ومحاولات بعض الأطراف توسيع نطاق الصراع، مؤكدًا أن مصر تواصل جهودها مع القوى الدولية والإقليمية لوقف التصعيد ومنع تفاقم الأوضاع.


واختتم بالتأكيد أن التحرك المصري، سواء على المستوى السياسي أو الإنساني، يعكس التزامًا ثابتًا بدعم استقرار المنطقة، والعمل على إنهاء الصراع عبر المسارات الدبلوماسية، بما يحفظ أمن الدول العربية ويحد من تداعيات الأزمة.
 

