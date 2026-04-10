بشير العدل: دعوة القيادة السياسية وجهود الدبلوماسية المصرية ساهمت في وقف الحرب على إيران

أكد بشير العدل الكاتب الصحفي المتخصص فى الشأن الاقتصادي، أن دعوة القيادة السياسية، وجهود الدبلوماسية المصرية، كانت أحد أهم أسباب وقف الحرب، بين الجانبين، الأمريكي – الإسرائيلي، من ناحية، والإيراني، من ناحية أخرى، ودخول أطراف الصراع، فى اتفاق هدنة لمدة أسبوعين.



قال "العدل" خلال لقاء مع "البرنامج الاقتصادي" بقناة مصر المستقبل، الذي تقدمه الإعلامية رانيا البليدي، إن دعوة الرئيس السيسي، لنظيره الأمريكي ترامب، بضروة وقف الحرب لاقت استجابة دولية، بجانب نجاح جهود الدبلوماسية المصرية، ساهمت وبشكل كبير فى توقف الحرب، مما يعكس دور مصر المحوري، وقوتها الناعمة، ليس فقط إقليميا، وإنما دوليا.



أشار "العدل" إلى أن أداء الدبلوماسية المصرية، ونجاحها فى وقف الحرب، يعد نتاجا لثمار الجهود التى تبذلها القيادة السياسية، خاصة أنه كانت هناك رسالة واضحة من الرئيس السيسي، للرئيس ترامب، بضرورة التدخل، باعتباره القادر على إيقاف الحرب، وهى الرسالة التي لاقت استجابة، مما كان لها دورها فى إيقاف الحرب، والدخول فى مفاوضات بين طرفي الصراع.



أوضح "العدل" أن الحرب التي استمرت قرابة 40 يوما، لها تأثيرات عالمية سلبية كثيرة، ليس فقط على الاقتصاديات الناشئة، وإنما على الاقتصاديات المتقدمة، منها الاقتصاد الأمريكى، وهو من أعتى الاقتصاديات، وذلك بفعل التأثير السلبي للحرب، وتداعياتها التي تمثلت فى ارتفاع أسعار الطاقة.



لفت "العدل" إلى أن تداعيات الحرب، سوف تعيد المعادلة الاقتصادية مرة أخرى، لتظهر أقطاب اقتصادية جديدة، تواجه القطب الأمريكى، ومنها إيران، وإن كانت قد خرجت من حرب الأربعين يوما خاسرة، بجانب أطراف أخرى مثل الصين وروسيا.