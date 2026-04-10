حتى 19 أبريل.. فتح باب التقدم لـ414 وحدة صناعية مجهزة في 12 مجمعًا
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
اقتصاد

حتى 19 أبريل.. فتح باب التقدم لـ414 وحدة صناعية مجهزة في 12 مجمعًا

ولاء عبد الكريم

أعلنت الهيئة العامة للتنمية الصناعية طرح 414 وحدة صناعية كاملة التجهيزات والمرافق داخل 12 مجمعًا صناعيًا موزعة على 11 محافظة، وذلك في إطار جهود الدولة لتعزيز التنمية الصناعية وتوفير فرص استثمارية جاهزة للتشغيل الفوري أمام المستثمرين ورواد الأعمال. ويأتي الطرح ضمن خطة الهيئة للتوسع في إنشاء المجمعات الصناعية المتكاملة التي تستهدف دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وزيادة الطاقة الإنتاجية في مختلف القطاعات

وأوضحت الهيئة أن التقدم للحصول على الوحدات متاح حتى يوم 19 أبريل 2026، من خلال منصة مصر الصناعية الرقمية عبر الموقع الإلكتروني www.madein.eg،⁠� حيث يمكن للمستثمرين التقدم إلكترونيًا بالكامل وفق نفس الآليات والإجراءات التي تم تطبيقها في الطروحات السابقة، وذلك في إطار التحول الرقمي وتسهيل الإجراءات على المستثمرين.


وتتوزع الوحدات الصناعية المطروحة على عدد من المجمعات الصناعية في محافظات مختلفة، تشمل مجمع بياض العرب ببني سويف، ومجمع غرب جرجا بسوهاج، ومجمع هو بقنا، ومجمع عرب العوامر بأسيوط، ومجمع المطاهرة بالمنيا، ومجمع مرغم 2 بالإسكندرية، ومجمع البغدادي بالأقصر، والمجمع المعدني والخرساني بالفيوم، ومجمع الجنينة والشباك بأسوان، ومجمع السادات بالمنوفية، إضافة إلى مجمع المحلة الكبرى بالغربية، بما يضمن توزيع الفرص الاستثمارية على نطاق جغرافي واسع.


وأشار الطرح إلى أن مساحات الوحدات تتنوع لتلبية احتياجات المستثمرين، حيث تبدأ من 48 مترًا مربعًا وتصل إلى 792 مترًا مربعًا، ما يتيح فرصًا مناسبة لصغار المستثمرين والشركات الناشئة للحصول على وحدات صناعية جاهزة للتشغيل الفوري. كما يشمل الطرح أنشطة صناعية متعددة تشمل الصناعات الغذائية والهندسية والكيماوية والبلاستيكية والغزل والنسيج ومواد البناء والصناعات المعدنية والدوائية وصناعات الجلود.


وأكدت الهيئة أن الطرح الجديد يتضمن حزمة متكاملة من التيسيرات المالية والإجرائية، تشمل تسهيلات في إجراءات استخراج التراخيص الصناعية، إلى جانب إمكانية الاستفادة من برامج التمويل التي يقدمها جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لتمويل الآلات والمعدات وخطوط الإنتاج، فضلًا عن توفير الدعم الفني والتسويقي للمستثمرين بما يسهم في تسريع بدء التشغيل وتعزيز فرص نجاح المشروعات الصناعية.

