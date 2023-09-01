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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

حبس 3 أشخاص وربة منزل لحيازتهم مواد مخدرة بالقليوبية

متهمين - صورة ارشيفية
متهمين - صورة ارشيفية

أمرت جهات التحقيق بالقليوبية بحبس 3 أشخاص وسيدة 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة حيازة مواد مخدرة واسلحة نارية وبيضاء دائرة قسم شرطة الخانكة.

 

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تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية تحت اشراف اللواء نبيل سليم مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية من ضبط 3 أشخاص وسيدة بحوزتهم أسلحة نارية وبيضاء ومواد مخدرة متنوعه دائرة قسم شرطة الخانكة، تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات. 
تلقى اللواء محمد السيد مدير المباحث الجنائية بالقليوبية، اخطارا من مأمور قسم شرطة الخانكة يفيد قيام 3 أشخاص وربة منزل بالاتجار في المواد المخدرات وحيازة أسلحة نارية وبيضاء بدائرة القسم.
وكشفت رئيس مباحث قسم شرطة الخانكة، قيام 3 أشخاص وربة منزل "لهما معلومات جنائية" بالاتجار في المواد المخدرة وحيازة أسلحة نارية وبيضاء متخذين دائرة القسم مسرحا لمزاولة نشاطهم الإجرامي.
عقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة تم ضبط المتهمين، وبحوزتهما كمية لمخدر الأيس والحشيش والهيروين و200 قرص مخدر وفرد خرطوش وطبنجة معدلة وطبنجة صوت وسلاح أبيض وميزان حساس، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.


أمرت جهات التحقيق بالقليوبية بحبس 3 أشخاص وسيدة 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة حيازة مواد مخدرة واسلحة نارية وبيضاء دائرة قسم شرطة الخانكة.
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية تحت اشراف اللواء نبيل سليم مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية من ضبط 3 أشخاص وسيدة بحوزتهم أسلحة نارية وبيضاء ومواد مخدرة متنوعه دائرة قسم شرطة الخانكة، تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات. 
تلقى اللواء محمد السيد مدير المباحث الجنائية بالقليوبية، اخطارا من مأمور قسم شرطة الخانكة يفيد قيام 3 أشخاص وربة منزل بالاتجار في المواد المخدرات وحيازة أسلحة نارية وبيضاء بدائرة القسم.
وكشفت رئيس مباحث قسم شرطة الخانكة، قيام 3 أشخاص وربة منزل "لهما معلومات جنائية" بالاتجار في المواد المخدرة وحيازة أسلحة نارية وبيضاء متخذين دائرة القسم مسرحا لمزاولة نشاطهم الإجرامي.
عقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة تم ضبط المتهمين، وبحوزتهما كمية لمخدر الأيس والحشيش والهيروين و200 قرص مخدر وفرد خرطوش وطبنجة معدلة وطبنجة صوت وسلاح أبيض وميزان حساس، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.

القليوبية جهات التحقيق مساعد وزير الداخلية وزير الداخلية الأجهزة الامنية

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