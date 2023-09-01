التصريح بدفن جثة طالب لقى مصرعه غرقا فى نهر النيل بالقليوبية

أمرت جهات التحقيق بالقليوبية بالتصريح بدفن جثة طالب لقي مصرعه غرقا أثناء قيامه بالاستحمام بمياه نهر النيل هربا من حرارة الجو وذلك بعد توقيع الكشف الطبى عليه لبيان سبب الوفاة.

وتلقي اللواء محمد السيد مدير المباحث الجنائية بالقليوبية إخطارا من مأمور مركز شرطة بنها يفيد ورود بلاغ من الاهالي بغرق طفل بمياه نهر النيل دائرة المركز

وبالانتقال والفحص تبين غرق طفل يدعي "عبدالفتاح .ع" 15 سنه بالصف الاول الثانوي أثناء قيامه بالاستحمام بمياه النيل فرع الرياح التوفيقي هربا من حرارة الجو جرفته المياه، وتمكنت قوات الإنقاذ النهري من انتشال جثة الطفل.



تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق وصرحت بدفن الجثة عقب انتهاء اعمال الصفة التشريحية بمعرفة الطب الشرعي.