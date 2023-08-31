دون خسائر بشرية.. السيطرة على حريق شب في مطعم كشري بالقليوبية

تمكنت قوات الحماية المدنية بالقليوبية من السيطرة على حريق شب بمطعم كشري بالحى الأول دائرة قسم اول العبور وجرى الدفع بسيارات الإطفاء والسيطرة على الحريق وإخماده دون أن يمتد إلى المناطق المجاورة له دون خسائر بشرية وباشرت الجهات المعنية التحقيق والتي أمرت بتحريات المباحث الجنائية، وانتداب المعمل الجنائى لفحص اسباب الحريق وملابساته وسؤال مالكه.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية إخطارا من شرطة النجدة بنشوب حريق بمطعم كشري كائن بالحى الأول دائرة قسم أول العبور .

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحريق، وتم الدفع بسيارتى إطفاء وتمت السيطرة على الحريق واخماده دون أن يمتد إلى المناطق المجاورة له دون خسائر بشرية وتولت الجهات المعنية التحقيق والتي أصدرت قرارها السابق.

وكشفت المعاينة الأولية عن الحريق ان سبب اندلاعه ماس كهربائي ولا توجد ثمة شبهة جنائية، وأن الحريق شب في صالة المطعم المقام على مساحة 30 مترا والمكون من طابقين دون ثمة إصابات بشرية.