لا يملكون أوراقا رابحة.. ترامب: السبب الوحيد لبقاء الإيرانيين على قيد الحياة التفاوض
حاسوب أوبتا العملاق يتوقع الفريق الفائز بدوري أبطال أوروبا 2026 .. من هو؟
تحذيرات أممية.. وقف إطلاق النار مرهون بتنازلات ثلاثية وأزمة هرمز تهدد الاقتصاد العالمي
صدمة اقتصادية لترامب .. أكبر زيادة شهرية لسعر البنزين منذ 1967 بسبب حرب إيران
محمد الحلو: أسرتي تتميز بالصوت الجميل لكنها تعاني مشكلة في النطق
هل ترامب متفائل بالتوصل إلى اتفاق مع إيران؟.. البيت الأبيض يجيب
عملة 2 جنيه الجديدة تقترب من التداول.. تحديث شامل لمنظومة الفكة والطرح مطلع يوليو
أمريكا أولًا.. ترامب يلوّح باتفاق خاص مع إيران.. وتحركاته لافتة نحو باكستان
نزع سلاح حزب الله.. مباحثات لبنانية إسرئيلية برعاية أمريكية في واشنطن
ترامب: فتح مضيق هرمز عنصر أساسي في أي اتفاق لوقف إطلاق النار مع إيران
جامعة العاصمة تكشف موعد افتتاح عيادات المجمع الطبي بحلوان .. خاص
هل يتم إلغاء التوقيت الصيفي وتوحيد الساعة بعد التحرك البرلماني؟
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

عملة 2 جنيه الجديدة تقترب من التداول.. تحديث شامل لمنظومة الفكة والطرح مطلع يوليو

عملة 2 جنيه
عملة 2 جنيه
محمد يحيي

تعتزم وزارة المالية البدء في استحداث فئات عملات معدنية جديدة وتحديدًا عملة 2 جنيه، خلال الفترة المقبلة، وتحديدًا بالتوازي مع بداية العام المالي الجديد 2026-2027.

وكشفت مصادر مطلعة بوزارة المالية لـ “صدى البلد”، عن انتهاء الوزارة من التصاميم الفنية الخاصة بطرح تلك العملة الجديدة، مع تطوير عملة الجنيه المعدني دون تغيير الإصدار الحالي.

وأوضحت المصادر أن عمليات تطوير العملات المعدنية من قبل مصلحة الخزانة العامة له مجموعة من الأبعاد المتعارف عليها تاريخيًا والتي تتضمن توثيق هوية مصر التاريخية على امتداد تاريخها القديم والمعاصر ومشروعاتها القومية، وهو ما ظهر في إصدرات سابقة لفئتي الجنيه والنصف جنيه المتداولة بالأسواق والتي ركزت على توثيق المشروعات التنموية والأحداث المهمة في مصر.


لماذا طرح عملة 2 جنيه ؟

وتسعى مصلحة الخزانة العامة التابعة لوزارة المالية، إلى استحداث إصدار عملة 2 جنيه معدنية؛ بهدف دعم هيكل الفئات النقدية وتيسير عمليات التداول.

وقالت مصلحة الخزانة العامة، إنه من المقرر أيضًا استمرار تداول الفئات الحالية من «ربع جنيه - نصف جنيه - جنيه»؛ باعتبارها مكونات أساسية لمنظومة «الفكة».

وستعزز هذه الإجراءات ضخ الكميات المتداولة من العملات المعدنية بمختلف فئاتها في الأسواق؛ لضمان توافر «الفكة» بالكميات المناسبة، خاصة في المناطق ذات الكثافة والمعاملات اليومية المرتفعة.

ومن جهته، كشف جمال حسين، رئيس المصلحة، في تصريحات له، أن هذه الإجراءات تأتي في إطار رؤية متكاملة تستهدف تطوير منظومة العملات المعدنية المساعدة، ورفع كفاءتها التشغيلية، وضمان استدامة إمداد السوق بها بصورة منتظمة.

وأشار إلى وجود حرص على تحقيق توازن دقيق بين الجوانب الاقتصادية والفنية في إنتاج العملات المعدنية، مع ضمان توفرها بالكميات المناسبة في السوق؛ بما يسهم في تسهيل المعاملات اليومية.

عيار 21 يتراجع 450 جنيهًا من القمة.. مفاجأة في سعر الذهب اليوم الجمعة

عيار 21 يتراجع 450 جنيهًا من القمة.. مفاجأة في سعر الذهب اليوم الجمعة

مشهد يهز القلوب.. فيديو اعتداء جماعي مروّع خارج مصر على سيدة يشعل الغضب

التوقيت الصيفي

توحيد الساعة.. مطالب برلمانية بإلغاء التوقيت الشتوي قبل تطبيق الصيفي

الذهب

أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 10 أبريل 2026.. اعرف عيار 21 وصل كام؟

التصالح

التصالح في مخالفات البناء.. الحكومة تعلن أخبار جديدة

الشاب الضحية

علاقة عاطفية كلمة السر.. كشف غموض مقـ.تل صاحب كافيه بمنشأة القناطر

محمد وزيري

9.5 مليون جنيه و800 ألف دولار.. تفاصيل جديدة في سرقة مدير أعمال هيفاء وهبي أموالها

أسعار الذهب اليوم

تذبذب أسعار الذهب اليوم الجمعة 10 أبريل 2026

الموت ليس عقوبة .. رسالة إنسانية من حسام موافي لمواجهة الاكتئاب

ترامب

عماد الدين حسين: دور مصر في تهدئة التوتر شهادة دولية على قوة دبلوماسيتها

مضيق هرمز

مستشارة بالاتحاد الأوروبي: فرض رسوم في مضيق هرمز انتهاك للقانون الدولي وتصعيد غير مبرر

ما الأطعمة المساعدة على حرق دهون البطن؟

أطعمة تساعد على حرق دهون البطن
أطعمة تساعد على حرق دهون البطن
أطعمة تساعد على حرق دهون البطن

طريقة عمل التورلي باللحمة والخضار في الفرن.. شهية ومغذية

طريقة عمل التورلي باللحمة والخضار
طريقة عمل التورلي باللحمة والخضار
طريقة عمل التورلي باللحمة والخضار

شوربة العظام مفيدة أم ترند؟.. خبير تغذية يكشف الحقيقة الكاملة

فوائد شوربة العظام الصحية
فوائد شوربة العظام الصحية
فوائد شوربة العظام الصحية

حبيبة الملايين.. نيسان تودع سيارتها الشهيرة للأبد

نيسان
نيسان
نيسان

"نقطة بمليون جنيه" تشعل السوشيال ميديا.. فرح في المنيا يتحول إلى ساحة جدل واسع بين الإعجاب والانتقاد

9.5 مليون جنيه و800 ألف دولار.. تفاصيل جديدة في سرقة مدير أعمال هيفاء وهبي أموالها

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: اليهود وهيكل سليمان

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: قراءة في التجربة الصينية بأرض الفيروز

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: حسن معاملة المواطن.. واجهة الدولة الحقيقية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: أعمق الأسئلة لا أسرع الإجابات

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب : نقطة الصفر وخارطة جديدة للمنطقة

