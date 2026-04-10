محمد الحلو يكشف سبب اهتمام عائلته بالحيوانات المفترسة

كشف المطرب محمد الحلو، تفاصيل جديدة عن حياته الشخصية وبدايته في عالم الغناء، مشيرا الى أن ينتمي لعائلة تهتم بالحيوانات المفترسة.

وأضاف المطرب محمد الحلو، في لقاء مع الإعلامية ياسمين عز، مقدمة برنامج “كلام الناس”، المذاع عبر قناة “إم بي سي مصر”، مساء اليوم الجمعة،: "جدي كان مهتم بالحيوانات وربَّى الأسد والحيوانات المفترسة، وعمي توفي بسبب هجوم أسد كان هائجا وعضَّه بقوة، والأسد انتحر بعد ذلك وأكل ذيله بعد أن وديناه حديقة الحيوانات".

واستطرد المطرب محمد الحلو،: "إحنا عيلة لديها حاجة غريبة، رغم قوتنا في التعامل مع الحيوانات؛ لكننا لدينا رقة كبيرة، والأسد كان يشعر أنني حنين عليه".