لا يملكون أوراقا رابحة.. ترامب: السبب الوحيد لبقاء الإيرانيين على قيد الحياة التفاوض

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الجمعة إن السبب الوحيد لبقاء الإيرانيين على قيد الحياة هو التفاوض.

وأطلق الرئيس الأمريكي، هذه التصريحات قبل المفاوضات التي ينتظر أن تجرى في إسلام أباد، بين واشنطن وطهران للتوصل إلى اتفاق يفضي بوقف نهائي للحرب التي اندلعت في 28 فبراير الماضي.

وكتب ترامب على حسابه بموقع "تروث سوشيال" أن "الإيرانيين بارعون في التعاون مع وسائل الإعلام الكاذبة والعلاقات العامة أكثر من براعتهم في القتال".

وأضاف الرئيس ترامب "يبدو أنهم لا يدركون أنهم لا يملكون أي أوراق رابحة سوى ابتزاز العالم على المدى القصير عبر الممرات المائية الدولية. السبب الوحيد لبقائهم على قيد الحياة هو التفاوض".

وفي وقت سابق من يوم الجمعة، قال البيت الأبيض، إن الوفد الأمريكي المتجه إلى باكستان يضم مسؤولين من الأمن القومي والبنتاجون والخارجية.

وأضاف البيت الأبيض، في بيان أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، متفائل بإمكانية التوصل لاتفاق يمكن أن يؤدي لسلام في الشرق الأوسط.