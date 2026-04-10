صدمة اقتصادية لترامب .. أكبر زيادة شهرية لسعر البنزين منذ 1967 بسبب حرب إيران

أظهرت بيانات حكومية ارتفاعًا حادًا في التضخم بالولايات المتحدة خلال شهر مارس، حيث أثر ارتفاع أسعار الطاقة نتيجة الحرب في الشرق الأوسط سلبًا على الأمريكيين.

وقد شكلت هذه الزيادة الكبيرة في الأسعار ضغطًا على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي أمر بإجراء محادثات سلام مع إيران ويواجه انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر.

وبلغ معدل التضخم ٣.٣٪ على أساس سنوي في مارس، وفقًا لمكتب إحصاءات العمل الأمريكي وبالمقارنة، بلغ مؤشر أسعار المستهلك ٢.٤٪ على أساس سنوي في الشهر السابق.

وقفزت أسعار البنزين بنسبة ٢١.٢٪ بين فبراير ومارس، مسجلةً بذلك أكبر زيادة شهرية منذ أن بدأت الحكومة بنشر مؤشر مماثل عام ١٩٦٧، بحسب مكتب إحصاءات العمل الأمريكي.

وكانت الأسواق قد توقعت هذا الارتفاع، وفقًا لتوقعات المحللين التي نشرتها ماركت ووتش.

رغم كونها أكبر منتج للنفط الخام في العالم، عانت الولايات المتحدة أيضاً من تبعات الحرب، إذ ارتفعت أسعار البنزين بشكل حاد.

يبلغ متوسط ​​سعر جالون البنزين العادي (3.78 لتر) حالياً 4.15 دولاراً أمريكياً، مقارنةً بحوالي 3 دولارات قبل الحرب.

وتؤكد إدارة ترامب - التي انتُخبت جزئياً بناءً على وعد بكبح التضخم - أن الاضطرابات الاقتصادية الناجمة عن الحرب ستكون مؤقتة.