حاسوب أوبتا العملاق يتوقع الفريق الفائز بدوري أبطال أوروبا 2026 .. من هو؟

كشفت التوقعات الصادرة عن الحاسوب العملاق التابع لشركة “أوبتا” عن ملامح المنافسة المحتدمة على لقب دوري أبطال أوروبا لموسم 2025-2026 وذلك عقب إجراء 10 آلاف محاكاة إحصائية بعد انتهاء مباريات ذهاب ربع النهائي، في ظل ترقب كبير لمعرفة هوية الفريق الأقرب للتتويج.

نتائج ذهاب ربع نهائي أبطال أوروبا

جاءت نتائج مباريات ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، مثيرة، حيث حقق باريس سان جيرمان فوزًا مهمًا على ليفربول بهدفين دون رد، وتمكن بايرن ميونيخ من التفوق على ريال مدريد بنتيجة 2-1 خارج أرضه.

وفي مفاجأة قوية، خسر برشلونة أمام أتلتيكو مدريد بهدفين دون مقابل، في حين نجح أرسنال في العودة بانتصار ثمين من ملعب سبورتينج لشبونة بهدف دون رد.

توقعات دوري أبطال أوروبا 2026

وحسب نموذج “أوبتا” الإحصائي، تصدر أرسنال قائمة المرشحين للفوز باللقب بنسبة بلغت 36.69%، مدعومًا بأدائه المستقر وطموحه في استعادة أمجاده الأوروبية بعد سنوات من الغياب عن منصات التتويج.

في المركز الثاني، جاء بايرن ميونيخ بنسبة 29.11%، مستفيدًا من فوزه المهم على ريال مدريد في ذهاب ربع النهائي، إضافة إلى استمراره في تقديم مستويات قوية خلال الأدوار الإقصائية.

أما باريس سان جيرمان، فقد حل ثالثًا بنسبة 16.22%، بعدما وضع قدمًا في نصف النهائي عقب انتصاره على ليفربول، معتمدًا على قوة هجومية لافتة ظهرت بوضوح في مباراة الذهاب.

وعلى الجانب الآخر، تراجعت حظوظ ريال مدريد بشكل كبير إلى 2.67% فقط، بعد خسارته على ملعبه أمام بايرن ميونيخ، ما جعله أمام مهمة صعبة تتطلب العودة بفارق هدفين في مباراة الإياب.

كما رفع أتلتيكو مدريد من أسهمه إلى 6.77% عقب فوزه المهم على برشلونة، ليؤكد قدرته على المنافسة بقوة في البطولة هذا الموسم، خاصة مع التنظيم الدفاعي والفاعلية الهجومية التي أظهرها.

في المقابل، انخفضت فرص برشلونة إلى 5.21% بعد خسارته على أرضه، بينما جاءت حظوظ ليفربول عند 1.83% رغم خبرته الكبيرة في البطولة الأوروبية. أما سبورتينغ لشبونة، فكان الأقل حظًا بنسبة 1.50% بعد خسارته في ذهاب الدور نفسه.

وبين نتائج الميدان وتوقعات الأرقام، تظل المنافسة مفتوحة على جميع الاحتمالات، في بطولة لا تعترف إلا بالأداء داخل الملعب حتى صافرة النهاية.