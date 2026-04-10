هل ترامب متفائل بالتوصل إلى اتفاق مع إيران؟.. البيت الأبيض يجيب

قال البيت الأبيض، اليوم الجمعة إن الوفد الأمريكي المتجه إلى باكستان يضم مسؤولين من الأمن القومي والبنتاجون والخارجية.

وأضاف البيت الأبيض، في بيان أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، متفائل بإمكانية التوصل لاتفاق يمكن أن يؤدي لسلام في الشرق الأوسط.

وأشار البيان إلى أن ترامب لن يقبل إلا باتفاق يضع أمريكا أولا.

وفي تصريحات لصحيفة نيويورك بوست الأمريكية، قال الرئيس ترامب: "سنعرف فرص نجاح المحادثات مع إيران خلال 24 ساعة"، مضيفا أن السفن الحربية يجري تزويدها بأفضل الذخائر لاستئناف الضربات في حال فشلت محادثات باكستان".

وأضاف الرئيس الأمريكي: "نحن بصدد إعادة تجهيز سفننا بأفضل الأسلحة حتى أفضل مما استخدمناه سابقا عندما دمرناهم، ونتعامل مع أشخاص لا نعرف إن كانوا يقولون الحقيقة أم لا".

وتابع:"يقولون أمامنا إنهم سيتخلصون من الأسلحة النووية ثم يقولون للصحافة إنهم سيخصبون اليورانيوم"، مؤكدا أن إعادة فتح مضيق هرمز عنصر أساسي في أي اتفاق لوقف إطلاق النار.