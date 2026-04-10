هبة عبد الغني لـ صدى البلد: الغناء مع بلاك تيما جاء بالصدفة.. فيديو

كشفت الفنانة هبة عبد الغني عن تفاصيل تجربتها الغنائية مع فريق بلاك تيما، مؤكدة أن هذه الخطوة جاءت بشكل مفاجئ ودون تخطيط مسبق، وذلك خلال لقاء خاص مع موقع صدى البلد.

وأوضحت هبة عبد الغني أن مشاركتها مع “بلاك تيما” كانت نتيجة صدفة بحتة، حيث جمعتها صداقة قوية بأعضاء الفريق، لتنشأ حالة من الانسجام الفني الذي شجعها على خوض التجربة

وأضافت أن الكواليس كانت مليئة بالطاقة الإيجابية والتعاون، وهو ما انعكس بشكل واضح على الأداء النهائي.

وأكدت أنها لم تكن تخطط للعودة إلى الغناء في ذلك التوقيت، لكن حماس الفريق وطبيعة الأغنية جعلاها تشعر برغبة قوية في المشاركة، مشيرة إلى أن “بلاك تيما” يمتلكون أسلوبًا موسيقيًا مختلفًا ومميزًا، وهو ما جذبها للتجربة.



وتطرقت خلال اللقاء إلى مسيرتها الفنية بشكل عام، موضحة أنها تحرص دائمًا على التنوع بين التمثيل والغناء، وعدم حصر نفسها في قالب واحد، مؤكدة أن الفن بالنسبة لها هو مساحة للتجريب والتعبير عن الذات.



كما كشفت عن كواليس اللقاء، حيث تحدثت بصراحة عن اختياراتها الفنية، والتحديات التي واجهتها في مشوارها، إضافة إلى رؤيتها لمستقبلها في المجال الفني، سواء على مستوى الدراما أو الغن

وفي ختام حديثها، أعربت هبة عبد الغني عن سعادتها بردود الفعل التي تلقتها من الجمهور، مؤكدة أن دعمهم هو الدافع الأكبر للاستمرار وتقديم أعمال مميزة، متمنية أن تواصل تقديم تجارب مختلفة تنال إعجاب جمهورها في الفترة المقبلة و أكدت أنها تفكر في تقديم اغاني علي السوشيال ميديا و ما زال المشروع يفكر فيه



