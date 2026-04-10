افتتاح مسجد أبو الحجاج في شباس الشهداء بـ كفر الشيخ| صور

أعلن المهندس إبراهيم مكي، محافظ كفر الشيخ، اليوم الجمعة، افتتاح مسجد أبو الحجاج في شباس الشهداء بمركز دسوق، وذلك في إطار تهيئة المساجد وتعميرها لاستقبال ضيوف الرحمن، وسط سعادة غامرة من المصلين بما يشهدونه من أعمال بناء وإعمار وإحلال وتجديد لمساجد المحافظة، تحت شعار «خدمة بيوت الله شرف» و«كلنا في خدمة بيوت الله».

جاء ذلك بحضور الدكتور رمضان عبدالسميع وكيل الوزارة، والدكتور عبدالقادر سليم مدير عام الدعوة، والدكتور محمد عوض حسانين مدير شئون الإدارات، والدكتور ياسر الصردي مدير إدارة دسوق قبلي، وعدد من علماء الأزهر والأوقاف، والقيادات التنفيذية.

وكانت خطبة الجمعة اليوم تحت عنوان: "النصوص الشرعية بين الفهم الصحيح وسوء التأويل " بهدف: التوعية بضرورة فهم النصوص الشرعية فهما صحيحًا، وبيان عواقب التأويل السيئ.

أكد الدكتور رمضان عبدالسميع وكيل وزارة الأوقاف أن جميع المساجد التزمت بالوقت المحدد والخطبة الموحدة على مستوى المحافظة، داعيًا الله تعالى أن يحفظ مصر وأهلها، وأن يجعلها في أمانه وضمانه، واحةً للأمن والأمان والاستقرار، وأن تظل قبلةً للمساجد والمآذن، وأن يحفظ الله الوطن قيادةً وشعبًا.