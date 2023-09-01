حبس المتهمين بسرقة سيارة تابعة لشركة كهرباء بالقليوبية

أمرت جهات التحقيق بالقليوبية بحبس المتهمين بسرقة سيارة نقل تابعة لشركة الكهرباء من قائدها اثناء سيره على الطريق الزراعي بدائرة مركز شرطة قليوب حيث تبين انه اثناء جلوسه على احد المقاهي سرقها 3 اشخاص وتم ضبطهم واعترفوا عن مكان السيارة وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق .

تلقى مدير أمن القليوبية اخطارا من مأمور مركز شرطة قليوب يفيد ورود بلاغا من سائق بمحطة كهرباء أنه حال سيره بالسيارة عهدته "نقل" بطريق القاهرة - الإسكندرية الزراعي بدائرة المركز فوجئ بشخصين مجهولان قاما بإلقاء حجر تجاه سيارته وتهديده والاستيلاء عليها كرهاً عنه ولاذا بالفرار.



وتوصلت جهود المقدم محمود علام رئيس مباحث المرور الى عدم صحة ما أدلى به المبلغ وأن حقيقة الواقعة تتمثل في قيامه بترك سيارته بالطريق المشار إليه وجلوسه بأحد المقاهي وقيام مجهولان بالاستيلاء على السيارة بأسلوب "المغافلة" وبمواجهته بما أسفر عنه الفحص اعترف بصحته وعلل الإدلاء بما سبق خشية من المسائلة من جهة عمله.



وعقب تقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط مرتكبي الواقعة وان وراء ارتكاب الواقعة ثلاثة أشخاص "لهم معلومات جنائية" أحدهم عميل "سيء النية".



وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة وقرر إثنين منهم بالاستيلاء على السيارة والتصرف فيها بالبيع للثالث الذى قام بتفكيكها تمهيداً لبيعها وأرشد عن أجزاء من السيارة وتولت النيابة التحقيق.