بصواريخ نوعية.. حزب الله يستهدف القاعدة البحرية العسكرية في ميناء أشدود

أعلن حزب الله استهداف القاعدة البحرية العسكرية في ميناء أشدود بصواريخ نوعية وكذلك استهداف دبابة إسرائيلية على طريق بنت جبيل عين ابل قرب برج أم النور.

كما استهدف عناصر الحزب مستوطنة "أفيفيم" بصلية صاروخيّة بالإضافة إلى ثكنة "كريات شمونة" بسرب من المسيّرات الانقضاضيّة.

فيما دوت صفارات الإنذار في "كريات شمونة" ومحيطها خشية تسلل طائرات مسيرة.

ومن جانبها ؛ نفذت قوات الاحتلال غارات جوية على بلدة دورس في قضاء بعلبك والنبطية وحبوش ودير الزهراني وكفررمان وبلدة قعقاعية الجسر.

كما قصفت قوات الاحتلال بنيران المدفعية بلدة صريفا.