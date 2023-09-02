حبس هارب من 57 حكما قضائيا بالقليوبية

أمرت جهات التحقيق بالقليوبية بحبس هارب من 57 حكما قضائيا بدائرة مركز شرطة الخانكة.

وتلقى اللواء محمد السيد مدير المباحث الجنائية بالقليوبية، إخطارًا من المقدم أحمد عبد الجليل رئيس مباحث مركز شرطة الخانكة، بضبط هارب من تنفيذ 57 حكما مستأنفا، مقيم دائرة المركز.

عقب تقنين الإجراءات بقيادة النقيب احمد طلعت عدس والنقيب زياد حسن معاوني رئيس المباحث تم ضبط الهارب من تنفيذ عدد (57) حُكم "مستأنف - جزئى" بإجمالى مدد حبس بلغت 57 سنة، وكفالات مالية.

بمواجهه المتهم بالأحكام الصادرة ضده أقر بها، وتم التحفظ على المتهم لحين العرض على النيابة وجارى إتخاذ الاجراءات القانونية.