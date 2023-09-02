عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

حبس هارب من 57 حكما قضائيا بالقليوبية

حبس المتهم
حبس المتهم

أمرت جهات التحقيق بالقليوبية بحبس هارب من 57 حكما قضائيا بدائرة مركز شرطة الخانكة.
وتلقى اللواء محمد السيد مدير المباحث الجنائية بالقليوبية، إخطارًا من المقدم أحمد عبد الجليل رئيس مباحث مركز شرطة الخانكة، بضبط هارب من تنفيذ 57 حكما مستأنفا، مقيم دائرة المركز.
عقب تقنين الإجراءات بقيادة النقيب احمد طلعت عدس والنقيب زياد حسن معاوني رئيس المباحث تم ضبط الهارب من تنفيذ عدد (57) حُكم "مستأنف - جزئى" بإجمالى مدد حبس بلغت 57 سنة، وكفالات مالية.
بمواجهه المتهم بالأحكام الصادرة ضده أقر بها، وتم التحفظ على المتهم لحين العرض على النيابة وجارى إتخاذ الاجراءات القانونية.

القليوبية المباحث الجنائية بالقليوبية المباحث الجنائية حكم قضائي مدير المباحث الجنائية بالقليوبية مدير المباحث الجنائية مركز شرطة الخانكة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مدرب يد الزمالك يستغيث بوزير الرياضة : هنهبط درجة تانية

هربت من البيت منذ سنوات.. حكاية فتاة سقطت في بئر الحرام

10 سيارات إطفاء للسيطرة على حريق محطة كهرباء الجيزة..الأهالي: ربنا يسترها علينا|فيديو

ارتفاع حالات دخول المستشفيات بسبب فيروس كورونا يعيد الكمامات لشوارع أمريكا

كاف في ورطة.. استبعاد فريق أنجولي قبل قرعة السوبر الإفريقي بساعات

45 في عدة مناطق..مرتفع جوي يضرب مصر.. وهذه درجات الحرارة|تفاصيل طقس السبت

برقم الجلوس.. نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2023 خلال ساعات

لمدة عامين.. طارق حامد يحسم وجهته المقبلة

موضوعات متعلقة

حبس 3 أشخاص وربة منزل لحيازتهم مواد مخدرة بالقليوبية

حبس المتهمين بسرقة سيارة تابعة لشركة كهرباء بالقليوبية

التصريح بدفن جثة طالب لقى مصرعه غرقا فى نهر النيل بالقليوبية

بسبب البلح.. التصريح بدفن طالب سقط من أعلى نخلة بالقليوبية

الجزار وكيلا لوزارة الصحة بالقليوبية

دون خسائر بشرية.. السيطرة على حريق شب في مطعم كشري بالقليوبية

كان بيقطع البلح.. مصرع طفل سقط من أعلى نخلة بالقليوبية

تعيين وكلاء جدد بكليتى الزراعة والتجارة بجامعة بنها

ترشيحاتنا

شاهد.. لحظة وصول المتهمين بقتل طبيب الساحل لمحكمة جنايات القاهرة

موعد مباراة السوبر الإفريقي بين الأهلي واتحاد العاصمة والقنوات الناقلة

غلاء الأسعار والدين العام للدولة .. الحوار الوطني تعود جلساته بأجندة قضايا عاجلة

لو هتغير عربيتك.. هدية كبيرة من الحكومة بشأن مبادرة إحلال السيارات القديمة

قنابل يدوية.. إنفجاران بمخيم عين الحلوة بلبنان

اليونان تفشل في إخماد حريق اندلع منذ 15 يوما

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل طاسة كبدة| أحلى من المحلات

قبل ساعات من غلق الميركاتو| برشلونة يخطف نجم مدريد.. وهذا الاعب يقرر الرحيل

تحذير عاجل.. تجنب استخدام هذا النوع من شفاطات المشروبات

بملابس ملفتة .. ياسمين الخطيب تستعرض جمالها بإطلالة كاجوال

فيديو

محمد الحلو يتألق ووريهام عبد الحكيم وهايدي موسي يشعلون حفل السعودية| فيديو

الحسيني أبوقمر: إرادة الدولة تتجسد فى بناء استاد المصري بموقعه الحالى| فيديو

وزير الشباب: استاد المصري فى بورسعيد ينفذ بمواصفات عالمية| فيديو

كبير مشجعي المصري لوزير الشباب: بورسعيد كلها خلف الرئيس السيسي |فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الصاحى يكتب : قمة عمان للقطاع الخاص .. من هنا تبدأ التنمية

هند عصام

هند عصام تكتب: أكنوديس طبيبة في ثوب طبيب

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الحوار الوطنى وتحقيق الحلم

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: 87 عاما على معاهدة 1936

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: الانضمام إلى البريكس.. حدث تاريخي ونجاح إستراتيجي

مني أحمد

منى أحمد تكتب: عبقرية محفوظ وإدريس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الكلاب البشرية تغزو القارة العجوز

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سيدي الرئيس

اﻟﻤﺰﻳﺪ