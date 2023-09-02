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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

بسبب تفريغ حمولة كسح .. إصابة 4 أشخاص فى مشاجرة بالقليوبية

نقل جثة
نقل جثة

أصيب 4 أشخاص  بالقليوبية بإصابات طفيفة اثر مشاجرة بين طرفين بسبب قيام أحدهم بتفريغ حمولة "سيارة كسح" بمصرف أمام منزل الطرف الآخر، حرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق والتي أمرت بتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابستها وسؤال الطرفين. 

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تلقى اللواء محمد السيد مدير المباحث الجنائية بالقليوبية، إخطارا من المقدم أمير الكومي رئيس مباحث مركز شرطة شبين القناطر، يفيد ورود بلاغ من الأهالي بحدوث مشاجرة بين طرفين بقرية عرب الصوالحة دائرة المركز.


وجرى إخطار اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، وانتقلت قوات المباحث لمكان الواقعة، وتم ضبط طرفي المشاجرة، وبالمعاينة والفحص تبين حدوث مشادة كلامية بين طرفين بسبب قيام أحدهم بتفريغ حمولة "سيارة كسح" بمصرف أمام منزل الطرف الأخر، تطورت لمشاجرة تعدى خلالها كل طرف على الأخر بالضرب.


وتم تحويل طرفي المشاجرة للمستشفى وتصرح لهم بالخروج عقب تلقى العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

القليوبية مدير المباحث الجنائية المباحث الجنائية مدير أمن القليوبية أمن القليوبية

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