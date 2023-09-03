أشهر سيارة هاتشباك يابانية بـ 140 ألف جنيه فقط.. تفاصيل

تشتهر شركة سوزوكي اليابانية بإنتاجها لسيارات الهاتشباك الصغيرة، وتعتبر سوزوكي التو أحد أشهر إصدارتها بالسوق المصري، وفي ذات السياق يبحث العديد من المشترين الجدد عن سيارات مستعملة واقتصادية في استهلاك الوقود.

سوزوكي التو موديل 2009

شهدت السيارات المستعملة إقبالاً كبيراً على شرائها مؤخراً، بسبب ارتفاع أسعار السيارات الجديدة بصورة غير مسبوقة منذ بداية غزو روسيا لأوكرانيا، وما صاحبها من أزمات في نقص أشباه الموصلات وتوقف سلال الإمداد والتوريد عالمياً.

مواصفات السيارة سوزوكي التو موديل 2009

وتمتلك السيارة سوزوكي التو محرك 800 سي سي بقوة 47 حصانا عند 6200 دورة في الدقيقة، وعزم اقصى للدوران 62 نيوتن/متر عند 3000 دورة في الدقيقة، بالإضافة إلى توافر إصدارات اخرى بسعة 1000 سي سي مع محرك رباعي الأسطوانات.

وتعتمد السيارة سوزوكي التو موديل 2009 على ناقل حركة مانوال مكون من 5 سرعات، يعمل عبر تقنية الدفع الامامي للعجلات، بينما تقدم السيارة بمساحة تخزين خلفية تسع إلى 177 لتر، مع إمكانية طي المقاعد الخلفية للحصول على مساحة تخزين اكبر.

سوزوكي التو موديل 2009

سعر السيارة مواصفات السيارة سوزوكي التو موديل 2009 في سوق المستعمل

تبدأ أسعار السيارة مواصفات السيارة سوزوكي التو موديل 2009 في سوق المستعمل بـ 140 ألف جنيه، وقد تختلف الأسعار حسب حالة السيارة ومستوى الكماليات الداخلية المرفقة بها، وحسب المسافة التي قطعتها.