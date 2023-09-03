عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مصادرة 254 كيلو لحوم ودواجن وأسماك مدخنة مجهولة المصدر بالغربية

لحوم فاسده بالغربية
لحوم فاسده بالغربية

تحفظت مديرية الطب البيطرى بالغربية ، على 254 كيلو لحوم ودواجن وأسماك مدخنة " رنجة"، مابين غير صالحة للاستهلاك الآدمى ومجهولة البيانات والمصدر ولحوم مذبوحة خارج المجازر ، مطروحة ومتداولة في الأسواق بمراكز ومدن المحافظة.

جولة تفقدية لرئيس جامعة طنطا بالمجمع الطبي للكليات

كان الدكتور حاتم أنور مدير مديرية الطب البيطرى بالغربية، قد كلف لجان تفتيشية من أطباء المجازر والتفتيش علي اللحوم بالمديرية و الإدارات البيطرية  بمراكز المحافظة، وإحكاما للرقابة البيطرية علي الأسواق والمنتجات الغذائية ذات الأصل الحيواني على مستوى مركز ومدن المحافظة، وذلك تنسيقا مع الجهات المعنية ، وتم رصد 254 كيلو لحوم مذبوحة خارج المجازر ومصنعات لحوم غير صالح للاستهلاك الأدمى ودواجن وأسماك مدخنة " رنجة" مجهولة المصدر وبيانات وجزء منها غير صالح للاستهلاك والجزء الأخر يشتبه فى عدم صلاحيته للاستهلاك.

txt

بروتوكول تعاون بين الغربية وهيئة قضايا الدولة في التحول الرقمي

وتم تحريز المضبوطات وسحب عينات منها لتحليها للتأكد من مدى صلاحيتها أو من عدمه، وتحرير محاضر لأصحاب تلك المضبوطات، واتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة لحين صدور قرار النيابة المختصة بشأنها.

إستهلاك الآدمى الادارات البيطريه الجهات التحول الرقمي البيطرية الحيوان الاسواق البيطرى الدكتور الرقمي الطب الطب البيط الدكتور حاتم أنور الطب البيطري الطب البيطري بالغربية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

2300 جنيه إيراد فقط .. سحب فيلم ماجد المصري من السينما

رسميا الآن.. مفاجأة في سعر الدولار بعد قرار الحكومة وانضمام مصر لـ بريكس

عاجل| هؤلاء يرثون إمبراطورية بـ 2 مليار دولار.. تعرف على أفراد عائلة الملياردير محمد الفايد

التعليم تكشف حقيقة تسريب نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2023 من الكنترول

ما صدقوا جوزي اتحبس| سيدة البدرشين..الأربعة خطفوني لإطفاء نيرانهم

4 أيام قبل الحسم| هل يصبح محمد صلاح الأغلى؟.. حكاية العرض التاريخي الجديد من اتحاد جدة

أوصى بتحنيط جثمانه| هل طلب محمد الفايد ألا يدفن في مصر؟.. حكاية صراع الملياردير وبريطانيا

لمدة 15 يوما فقط.. هدية من البنوك لجميع عملائها في مصر

موضوعات متعلقة

شاهد..انهيار جزئي بواجهة منزلين متهالكين دون خسائر في الأرواح بحي ثان طنطا..صور

ترشيحاتنا

أرمينيا تقر بخطأ اعتمادها على روسيا في أمنها.. تفاصيل

مفاجأة لطلاب الدور الثاني بمؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة 2023

تراجع مرتقب باسعار الدواجن .. اتحاد المنتجين يزف بشرى سارة | فيديو

سلاح جديد غير متوقع لمواجهة مرض السكر

السجن المشدد 10 سنوات لـ متهم في إعادة محاكمته بخلية الزيتون

أشهر سيارة هاتشباك يابانية بـ 140 ألف جنيه فقط.. تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اذهب للطبيب الآن.. أعراض تؤدي إلى الغيبوبة

بكوب دقيق .. طريقة عمل البوريك

بعد غياب .. زوج الخبرة يتحدث عن زواج الرجل بأكثر من مرأة

هيدى كرم تشارك متابعيها وصلة رقص جديدة .. شاهد

فيديو

كانت مخطوبة ومش لاقيينها.. زوجة سفاح الجيزة تكشف مفاجأة عن شقيقتها

أحمد جمال سعيد: تمنيت تكريم فريد شوقى وهدى سلطان بمهرجان القاهرة للدراما|فيديو

شكلهم يفرح.. طلاب زراعة الأزهر ينشدون أغنية خاصة في حفل تخرجهم «فيديوجراف»

هانى عادل عن زوجته دياموند عبود: ممثلة شاطرة وبخاف أمثل قدامها|فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: "بريكس بلس" وقبلة حياة لأفريقيا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشارع الرياضي يحتاج سيف القانون

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: قمة السيسي والبرهان.. السودان في القلب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: السيسي .. رئيسي

محمد الصاحى يكتب : قمة عمان للقطاع الخاص .. من هنا تبدأ التنمية

هند عصام

هند عصام تكتب: أكنوديس طبيبة في ثوب طبيب

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الحوار الوطنى وتحقيق الحلم

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: 87 عاما على معاهدة 1936

اﻟﻤﺰﻳﺪ