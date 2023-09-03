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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بروتوكول تعاون بين الغربية وهيئة قضايا الدولة في التحول الرقمي

محافظ الغربية
محافظ الغربية

وقع الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية والمستشار مسعد عبد المقصود الفخراني رئيس هيئة قضايا الدولة مساء اليوم بروتوكول تعاون بين محافظة الغربية وهيئة قضايا الدولة لاستخدام وسائل التواصل التكنولوجي الرقمي الحديثة لتبادل المعلومات والمستندات وكافة الأوراق اللازمة بين محافظة الغربية وهيئة قضايا الدولة لقيام الهيئة بواجبها الدستوري والقانوني وإعداد الدفاع اللازم في كافة الدعاوي حفاظا علي المال العام وتحقيقا للصالح العام.

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جاء ذلك بحضور المستشار احمد فكري نائب رئيس الهيئة والأمين العام المستشار عمرو حتاتة المستشار القانوني لمحافظة الغربية وعضو هيئة قضايا الدولة، أعضاء هيئة قضايا الدولة.

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يأتي ذلك توافقا مع رؤية مصر 2030وأهداف التنمية المستدامة وتبني الدولة المصرية استراتيجية مصر الرقمية وفقا لخطتها لتنفيذ التطوير المؤسسي والتي تهدف الي التهيئة لاستيعاب مشروعات التحول الرقمي والميكنة واستدامتها للوصول الى مؤسسات حكومية رقمية تشاركية قوية وقادرة علي استيعاب التكيف مع متطلبات العصر للوصول الي جمهورية جديدة، تعمل علي توفير الجهد والوقت والتكلفة، ووفقا لتوجيهات القيادة السياسية بإنشاء بنية أساسية رقمية تساعد علي الحفاظ علي أملاك الدولة وأموالها وحقوقها.

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ومن جانبه أكد المحافظ أن محافظة الغربية قامت بالعديد من الجهود والمشروعات لتنفيذ أعمال التحول الرقمي بكافة قطاعات وادارات المحافظة والوحدات المحلية الإدارية التابعة لها وفقا لرؤية مصر 2030واهتمامها بالحفاظ علي أملاكها واموالها.

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الامر الذي أدي للتعاون الوثيق بين المحافظة و هيئة قضايا الدولة في استحداث وإستخدام وسائل التواصل التكنولوجي الرقمي الحديثة لتبادل المعلومات والمستندات وكافة الأوراق اللازمة لقيام هيئة قضايا الدولة بواجبها الدستوري والقانوني وإعداد الدفاع اللازم في كافة الدعاوي حفاظا علي المال العام وتحقيقا للصالح العام في إطار حرصها علي تدشين مبادئ التعاون الرقمي المشترك بينهما لتسهيل وتبسيط وتيسير استلام كافة المخاطبات والمكاتبات  لتوفير الوقت والنفقات باعتبار التواصل بينهما عن طريق البريد الالكتروني الحكومي لكل منهما كوسيلة رسمية معتمدة للمراسلات المتبادلة بينهما.

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