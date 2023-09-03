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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تحرير 310 محاضر مخالفة خلال حملات لرفع الاشغالات فى 3 مراكز بالمنيا

حملات لرفع الإشغالات
حملات لرفع الإشغالات

وجه اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، كافة الأجهزة التنفيذية ورؤساء الوحدات المحلية في جميع مراكز المحافظة، بتنظيم حملات ميدانية متنوعة، لمتابعة الحالة العامة بالشوارع والأحياء الداخلية لمنظومة النظافة العامة، وإجراء أعمال الصيانة الدورية، ورفع كافة الإشغالات عن حرم الطريق العام، تيسيراً على المواطنين وحفاظاً على المظهر الجمالي بشوارع المحافظة.

 

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وفى هذا السياق، قال عماد حسن رئيس مركز ومدينة بنى مزار، إن الوحدة المحلية نفذت حملة لإزالة الاشغالات بشارعي (بورسعيد - الجمهورية) بالتعاون مع شرطة المرافق وقسم الاشغالات بالوحدة المحلية، وأسفرت عن تحرير 142 محاضر تنوعت بين 19 محضر إشغال و123 إزالة إدارية، وتم رفع الاشغالات والتعامل الفوري للحفاظ على حرم الطريق العام واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وفي مركز ملوي، قال اللواء أ.ح أحمد السايس رئيس المركز، إن الوحدة المحلية حررت 159 محضرا خلال حملة مكبرة لإزالة الاشغالات نفذتها الوحدة المحلية بالتعاون مع الجهات المعنية بعدد من الشوارع الرئيسية بحي شمال المدينة حيث تنوعت المخالفات ما بين ( إشغال طريق – إزالة إدارية – بائع متجول )، وذلك ضمن جهود الوحدة المحلية لتحقيق الانضباط والسيولة المرورية والحفاظ علي حرم الطريق العام.

وفى مركز ومدينة المنيا، أكد اللواء أ.ح هاني بدوي رئيس المركز، على استمرار تكثيف حملات رفع الاشغالات لضبط حركة الشارع على كباري المشاة والأرصفة الجانبية وشوارع المدينة وأمام المقاهي لتيسير الحركة المرورية حيث أسفرت الحملات عن ضبط 9 محاضر إشغال بشوارع المدينة، وتم تحرير المحاضر اللازمة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

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