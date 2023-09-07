مصرع ابنه بجوار الأميرة ديانا.. قصص مثيرة من حياة الملياردير محمد الفايد|فيديوجراف

توفى الملياردير العصامي محمد الفايد، بعد مرور 26 عامًا علي اليوم الذي قُتـ ـل فيه ابنه، صاحب شركة هارودز وناديفولهام، قُتـ ـل ابنه دودي إلي جانب الأميرة ديانا في حادث سيارة في باريس.



محمد الفايد رجل أعمال مصري ولد في الإسكندرية عام 1929 انتقل إلى المملكة المتحدة في الستينيات، وأقيمت مراسم جنازته يوم الجمعة في مسجد لندن المركزي في ريجنتس بارك وفقاً للتقاليد الإسلامية لدفن الموتي وهي أن يتم الدفن في خلال 24 ساعة.



واستمتع “الفايد” قبل رحيله بتقاعد طويل ومُرض محاط بأحبائه وطلبت الأسرة في هذا التوقيت احترام خصوصيتهم، رغم اهتمامات الفايد التجارية الواسعة كان معروفًا ببحثه المستمر عن إجابات الأسئلة المحيطة بالحادث الذي أودى بحياة ابنه دودي وديانا.

ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديوجراف التالي: