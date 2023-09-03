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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

وزير الخاريجة الياباني يزور مصر غدا.. واجتماع مرتقب مع السيسي

صدى البلد

قالت السفارة اليابانية بالقاهرة، اليوم الأحد، إن وزير الخاريجة، يوشيماسا هاياشي، سيصل إلى مصر غدا، الاثنين، في زيارة رسمية.

جدول الزيارة

ومن المقرر أن يلتقي وزير الخارجية الياباني نظيره المصري سامح شكري، لإجراء مباحاثات ثنائية بين البلدين.

كما سيلتقي يوشيماسا، الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، لبحث سبل تعزيز التعاون بين الدول العربية، في إطار التوترات المبيرة التي تشهدها المنطقة.

وأكدت السفارة اليابانية، أنه من المتوقع أن يلتقي وزير الخارجية الياباني الرئيس عبد الفتاح السيسي في 6 سبتمبر، لمناقشة القضايا الإقليمية والدولية.

وسيزور وزير الخارجية مصر والأردن والسعودية خلال جولته، التي تستمر 8 أيام.

وتعتبر هذه الزيارة استكمالا للزيارة التاريخية التي أجراها الرئيس الياباني فوميو كيشيدا إلى مصر في أبريل الماضي، ما يعكس العلاقات القوية بين طوكيو والقاهرة.

أهداف الزيارة

قال الوزير المفوض لسفارة اليابان، تاكادا كاتسونوبو، إن الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط متوترة للغاية، لما تشهده المنطقة من صراعات كبيرة في السودان وسوريا واليمن.

وأضاف تاكادا، خلال مؤتمر صحفي اليوم، الأحد، أنه في أعقاب تلك التوترات، قرر وزير الخارجية الياباني إجراء هذه الزيارة الهامة للمنطقة العربية من أجل تعزيز السلام والاستقرار والازدهار في المنطقة.

وأكد أن البيان الختامي للحوار السياسي العربي الياباني، سيشمل احترام الأديان والأزمة الفلسطينية والتغير المناخي وغيرها من الموضوعات الهامة.

السفارة اليابانية وزير خارجية اليابان يوشيماسا هاياشي بالقاهرة

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