عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

حملات للمرور على المنشآت الغذائية والمطاعم والكافتريات بمدينة العريش

حملة تفتيش على المحلات
حملة تفتيش على المحلات بالعريش

نظمت مراقبة الأغذية بمديرية الصحة بشمال سيناء، حملات بالتعاون مع الإدارة الصحية بالعريش للمرور على المنشآت الغذائية والمطاعم والكافتريات والأسواق فى مدينة العريش وضواحيها.

يأتي ذلك فى إطار مبادرة “100 يوم صحة” بتوجيهات الدكتور طارق شوكة، وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء، والدكتور أسامة سالم، مدير الطب الوقائى، حيث تم المرور على 789منشأة غذائية، وذلك لتقديم غذاء صحى آمن، وكذلك عمل توعية صحية بالممارسات الصحية السليمة للعاملين المشتغلين فى التعبئة والتغليف والتجهيز والتحضير والطهى. 
 

 

789منشأة

وأسفرت الحمله عن الآتى:
تم سحب 200 عينة للفحص فى المعامل للفحص للصلاحية للاستهلاك الآدمى من عدمه.

كما تم تحرير 243 محضرا للمخالفين بإجمالى 122 محضرا لعدم وجود شهادات صحية سارية تثبت خلوهم من الأمراض المعدية.

105 محاضر لعدم استيفاء النظافة العامة والاشتراطات الصحية بالمحلات، وكذلك 10 محاضر للقانون 10 لسنة 66.

وكذلك 1 محضر امتناع  وتحرير 5 محاضر ضبط أغذية فاسدة بإجمالى 1530 كيلو مكرونة بها سوس وحشرات، وكذالك 320 كيلو أرز غير مطابق للمواصفات، وكذالك 39 كيلو شيكولاتات غير مطابقة للمواصفات.

وكذلك 35 لتر مشروب “ستينج” منتهى الصلاحية، وتم تأييد الضبط من النيابة العامة، ومنتظر قرار النيابة العامة فى كيفية التصرف فى الأحراز المضبوطة.

تم غلق 5 محلات لوجود خطر داهم على الصحة العامة، وتم إخطار مجلس المدينة لإتمام عملية الغلق لحين تلاشى الأخطاء.

وتم إعدام 842 كيلو أغذية فاسدة ومنتهية الصلاحية، وكذلك 911 لتر عصائر ومشروبات وألبان منتهية الصلاحية وبها علامات تلف ظاهريا .

ضمت الحملة عرفات موسى ومحمود فراج، مراقبى عام الأغذية بالمديرية الصحة، ومنصور الشبراوى، مراقب عام الأغذية بالعريش ورئيس مكتب مراقبة الأغذية.

وشارك في الحملات مراقبو أول الأغذية بمدينة العريش وهم: أحمد حسان، ونبيل عيسى، ومطاوع عبد الحليم، ومفتشو الأغذية السيد رواج، وحافظ ماهر، وأيمن البلاسى، وحيدر ومحمد برهم، وإبراهيم كريم،  وعادل سلمى، وإسلام عادل، وعمرو إسلام، ومحمد فايز جمال، وأحمد يسرى، ومحمد فايز خميس، وأحمد خالد، وأحمد عصام، وأحمد ياسر، وإسلام زايد، ومحمد ثابت، وعمر عيادة.

 

txt

جولة لتفقد مراكز الشباب بمدن وقرى شمال سيناء

100يوم صحة الإشتراطات الصحية الطب الوقائي الصحة العامة النظافة العامة وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء وزارة الصحة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عبر هذا الرابط.. نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني برقم الجلوس بعد قليل

بعد هدفه في أستون فيلا..أرقام قياسية جديدة لـ محمد صلاح مع ليفربول

التعليم تكشف حقيقة تسريب نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2023 من الكنترول

ما صدقوا جوزي اتحبس| سيدة البدرشين..الأربعة خطفوني لإطفاء نيرانهم

2300 جنيه إيراد فقط .. سحب فيلم ماجد المصري من السينما

أخبار التعليم| رابط نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2023 .. احصل على تنسيق المرحلة الثالثة 2023 عبر هذا الرابط

برقم الجلوس .. رابط نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2023

لمدة 15 يوما فقط.. هدية من البنوك لجميع عملائها في مصر

موضوعات متعلقة

جولة لتفقد مراكز الشباب بمدن وقرى شمال سيناء

وكيل التعليم يتابع أعمال لجنة الدمج لقبول الطلاب بمدارس التعليم الفني بسيناء

برلماني يطالب بوضع خطة لحل مشكلات ومساعدة أهالي رفح والشيخ زويد

تخفض السكر والكوليسترول وتقي من الاكتئاب.. فوائد مذهلة لعشبة الخولنجان

الكشف على 2744 شخصا بالقافلة الطبية للهلال الأحمر في الشيخ زويد

تحرير 14 محضرا في حملة تموينية للرقابة على سوق الجملة بالعريش

أحكام وآداب البيع والشراء في مسجد الرفاعي بالعريش

رفع كفاءة 150 منزلا بقرى الشيخ زويد بتكلفة 30 مليون جنيه

ترشيحاتنا

حلمي عبدالباقي عن التحقيق مع سارة زكريا: مش هتمسك مايك تاني في مصر

أخبار التكنولوجيا|سمارت ووتش من أوبو تقيس نسبة السكر بالدم..أفضل الحيل الذكية لحماية موبايلك من السرقة

حط السم في المكرونة.. محامي أحد ضحايا طبيب الساحل يروي تفاصيل مثيرة

إنعام سالوسة تكذّب حوار منى الشاذلي.. والأخيرة: شكرًا على رفع الحرج| «فيديوجراف»

بدون رصيد أو رسوم| البنوك تقدم خدمات مجانية لمدة 15 يومًا.. تعرف عليها

تصميم غريب.. لقاء الخميسي تستعرض جمالها بهذا الفستان

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لامع قصير بالريش.. لقاء الخميسي تثير الجدل بفستان ملفت في أحدث ظهر لها|شاهد

سبب غير متوقع لعدم الشعور بلدغة البعوض فور حدوثها

بعد تصدرها التريند .. من الأجمل هيفاء وهبي أم ابنتها ؟

شاهد..لماذا أطلقت كوريا الشمالية هجوم نووي مفبرك ضد أمريكا؟

فيديو

حكاية أرض مصرية في بريطانيا طالب محمد الفايد باستقلالها.. وقصة ملكة أحبها.. فيديوجراف

كانت مخطوبة ومش لاقيينها.. زوجة سفاح الجيزة تكشف مفاجأة عن شقيقتها

أحمد جمال سعيد: تمنيت تكريم فريد شوقى وهدى سلطان بمهرجان القاهرة للدراما|فيديو

شكلهم يفرح.. طلاب زراعة الأزهر ينشدون أغنية خاصة في حفل تخرجهم «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: "بريكس بلس" وقبلة حياة لأفريقيا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشارع الرياضي يحتاج سيف القانون

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: قمة السيسي والبرهان.. السودان في القلب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: السيسي .. رئيسي

محمد الصاحى يكتب : قمة عمان للقطاع الخاص .. من هنا تبدأ التنمية

هند عصام

هند عصام تكتب: أكنوديس طبيبة في ثوب طبيب

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الحوار الوطنى وتحقيق الحلم

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: 87 عاما على معاهدة 1936

اﻟﻤﺰﻳﺪ