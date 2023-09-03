حملات للمرور على المنشآت الغذائية والمطاعم والكافتريات بمدينة العريش

نظمت مراقبة الأغذية بمديرية الصحة بشمال سيناء، حملات بالتعاون مع الإدارة الصحية بالعريش للمرور على المنشآت الغذائية والمطاعم والكافتريات والأسواق فى مدينة العريش وضواحيها.

يأتي ذلك فى إطار مبادرة “100 يوم صحة” بتوجيهات الدكتور طارق شوكة، وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء، والدكتور أسامة سالم، مدير الطب الوقائى، حيث تم المرور على 789منشأة غذائية، وذلك لتقديم غذاء صحى آمن، وكذلك عمل توعية صحية بالممارسات الصحية السليمة للعاملين المشتغلين فى التعبئة والتغليف والتجهيز والتحضير والطهى.



789منشأة

وأسفرت الحمله عن الآتى:

تم سحب 200 عينة للفحص فى المعامل للفحص للصلاحية للاستهلاك الآدمى من عدمه.

كما تم تحرير 243 محضرا للمخالفين بإجمالى 122 محضرا لعدم وجود شهادات صحية سارية تثبت خلوهم من الأمراض المعدية.

105 محاضر لعدم استيفاء النظافة العامة والاشتراطات الصحية بالمحلات، وكذلك 10 محاضر للقانون 10 لسنة 66.

وكذلك 1 محضر امتناع وتحرير 5 محاضر ضبط أغذية فاسدة بإجمالى 1530 كيلو مكرونة بها سوس وحشرات، وكذالك 320 كيلو أرز غير مطابق للمواصفات، وكذالك 39 كيلو شيكولاتات غير مطابقة للمواصفات.

وكذلك 35 لتر مشروب “ستينج” منتهى الصلاحية، وتم تأييد الضبط من النيابة العامة، ومنتظر قرار النيابة العامة فى كيفية التصرف فى الأحراز المضبوطة.

تم غلق 5 محلات لوجود خطر داهم على الصحة العامة، وتم إخطار مجلس المدينة لإتمام عملية الغلق لحين تلاشى الأخطاء.

وتم إعدام 842 كيلو أغذية فاسدة ومنتهية الصلاحية، وكذلك 911 لتر عصائر ومشروبات وألبان منتهية الصلاحية وبها علامات تلف ظاهريا .

ضمت الحملة عرفات موسى ومحمود فراج، مراقبى عام الأغذية بالمديرية الصحة، ومنصور الشبراوى، مراقب عام الأغذية بالعريش ورئيس مكتب مراقبة الأغذية.

وشارك في الحملات مراقبو أول الأغذية بمدينة العريش وهم: أحمد حسان، ونبيل عيسى، ومطاوع عبد الحليم، ومفتشو الأغذية السيد رواج، وحافظ ماهر، وأيمن البلاسى، وحيدر ومحمد برهم، وإبراهيم كريم، وعادل سلمى، وإسلام عادل، وعمرو إسلام، ومحمد فايز جمال، وأحمد يسرى، ومحمد فايز خميس، وأحمد خالد، وأحمد عصام، وأحمد ياسر، وإسلام زايد، ومحمد ثابت، وعمر عيادة.



