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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ضبط 95 كيلو مواد غذائية غير صالحة في حملة بمطروح

لجنة ادارة السياحة
لجنة ادارة السياحة خلال المرور

نظمت لجنة المرور على الفنادق والمحال التجارية والمطاعم بمطروح  برئاسة الإدارة العامة للسياحة والمصايف وبمشاركة مديريات الصحة والطب البيطري والتموين والقوى العاملة والبيئة والمرافق والحماية المدنية وغيرها من الجهات المعنية، حملة للمرور علي عدد من المنشآت والمحال العامة والمطاعم للتأكد من الالتزام بكافة الضوابط والاشتراطات الصحية والبيئية.

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أوضح محمد أنور مدير عام السياحة والمصايف بمطروح أنه بناء على توجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بالمتابعة المستمرة للأسوق وسلامة السلع المقدمة للمواطنين وزوار المحافظة فقد قامت حملة مكبرة على الأسواق بمدينة مرسي مطروح.
وأضاف أن الحملة أسفرت عن إعدام (95) كيلو جرام مواد غذائية متنوعة غير صالح للاستهلاك الآدمي، وتحرير (4) إنذارات تنوعت ما بين (عدم التأمين على بعض العاملين_عدم وجود عقود عمل ودفاتر حضور وانصراف للعاملين) وكذلك (4) محاضر (نظافة_عدم استكمال الشهادات الصحية) مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وأشار إلى استمرار جهود محافظة مطروح في تكثيف حملات التفتيش والمراقبة على جميع المنشآت والمحالّ التجارية والغذائية خاصة مع الإقبال السياحي الكبير الذي تشهده المحافظة حاليا، مع متابعة المعروض من السلع الغذائية والتأكد من سلامتها حفاظا على صحة وسلامة المواطنين وزائري المحافظة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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