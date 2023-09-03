مجدي بدران يُفجر مفاجأة: فيروس كورونا يستمر على الأسطح 8 أيام.. فيديو

شدد الدكتور مجدي بدران، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، على ضرورة غسل الأيادي باستمرار، وغسل الأسطح، خاصة وأن فيروس كورونا يستمر على الأسطح بعد الطفرات التي حققت مؤخرًا يستمر 8 أيام.

وأشار "بدران"، خلال حواره مع الإعلامي إبراهيم عثمان، ببرنامج "مساحة حرة"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، إلى ضرورة ارتداء الكمامة وتعقيم الأسطح وغسل الأيادي، وتحقيق التباعد الاجتماعي، موضحًا أن هناك إمكانية لتعقيم الأسطح من خلال الكلور الذي يستطيع أن يقتل فيروس الإيدز في نفس الوقت.

وأوضح أن فيروس كورونا حقق ركودًا اقتصاديًا لم يحدث في العالم من قبل، ولذلك هناك ضرورة لأخذ موضوع الوقاية بنوع من الاهتمام، حتى لا يتكرر ما حدث من قبل، مشيرًا إلى أن فيروس كورونا لا يتكاثر فقط في الشتاء ولكن طوال العام.







مجدي بدران: وفاة 3 آلاف شخص على مستوى العالم بسبب كورونا مؤخرًا

قال الدكتور مجدي بدران، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، إن هناك 3 آلاف شخص توفوا بكورونا خلال الفترة الأخيرة من مختلف دول العالم، وهذا الأمر ألغى فكرة تكاثر الفيروس خلال فصل الشتاء فقط، مشيرًا إلى أن أحد أسباب انتشار الفيروس هو عدم تحقيق التباعد الاجتماعي، والتزاحم في النوادي والمصايف.

ولفت "بدران"، خلال حواره مع الإعلامي إبراهيم عثمان، ببرنامج "مساحة حرة"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، إلى أن المتحورات الجديدة لكورونا لديها القدرة على الانتشار، ولكن ليس لديها القدرة على القتل بصورة كبيرة، ولكن لا يوجد ضمان لعدم تحور الفيروس خلال الفترة المقبلة.

وأشار إلى أن احتمال حدوث إغلاق لحدود البلاد أو وقف حركة السفر عالميًا أمر ضعيف، ولكن لا نستطيع أن نجزم طريقة تطور الفيروس خلال الفترة المقبلة، معقبًا: "أرقام الإصابات في زيادة مستمرة حول العالم، وهناك إصابات في الكثير من الولايات بأمريكا".



