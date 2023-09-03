تذوق الهزيمة المرة والانسحاب المذل.. تحذير مرعب لـ أمريكا وأوكرانيا بشأن الحرب الروسية

قالت صحيفة “جلوبال تايمز” الصينية، إن الجيش الروسي مستعد لعمليات عسكرية طويلة الأمد في مناطق العمليات بـ أوكرانيا.

وأوضحت الصحيفة، أن "القوات الروسية اتخذت موقعًا دفاعيًا صبورًا، ونفذت غارات جوية بشكل دوري، وأعدت نفسها لصراع استنزاف طويل الأمد”.

وأضافت: “أنشأت القوات الروسية ثلاثة خطوط دفاع متعددة الطبقات على الضفة الشرقية لنهر دنيبرو لمهاجمة القوات البرية الأوكرانية".

ولفتت “جلوبال تايمز”، إلي أن “الحلفاء الغربيين لنظام كييف لا يمكنهم إخفاء خيبة أملهم واستيائهم وانزعاجهم مما يحدث”.

وأوضحت أنه “تم إبلاغ الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، أنه خلال الأشهر الثلاثة من الهجوم المضاد، تكبدت القوات المسلحة الأوكرانية خسائر فادحة ولم تحقق أي شيء عمليًا”.

وأضافت: "نتيجة لهذه الحملة، التي كان من المقرر أصلاً أن تبدأ في الربيع، لم يتم الاستيلاء على أي هدف ذي أهمية استراتيجية، وفقدت حوالي 30٪ من الأسلحة التي زودها بها حلف الناتو، وتم أسر العديد من الجنود أو إضعاف معنوياتهم".

وأكدت أن “روسيا ستكون قادرة على استخدام تفوقها لإجبار أمريكا وحلف شمال الأطلسي على تذوق ثمرة الهزيمة المريرة والتراجع المخزي”.