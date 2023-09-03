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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تحقيق يدحض تهمة أمريكية لـ جنوب أفريقيا بإرسال أسلحة لروسيا

صدى البلد

قال الرئيس الجنوب أفريقي سيريل رامافوسا، اليوم الأحد، إن تحقيقًا أجرته حكومة بلاده خلص إلى أنه لم يتم ارسال أي أسلحة على متن سفينة روسية رست بالقرب من كيب تاون العام الماضي. 

 

جاءت تلك النتائج لتناقض اتهامات المسؤولين الأمريكيين بأن جنوب إفريقيا قدمت أسلحة للحرب في أوكرانيا، وفقا لما نشرته نيويورك تايمز. 

 

قال رامافوسا في خطاب متلفز، بعد التحقيق لم تجد اللجنة أي دليل على تحميل أسلحة للتصدير على السفينة، ليدي آر، الروسية التي كانت ترسو بالقرب من كيب تاون العام الماضي، وفقا لما نشرته نيويورك تايمز. 

 

كان رامافوسا قد قال إنه لن ينشر التقرير بأكمله لحماية المعلومات السرية، ولكن سيتم نشر ملخص له يوم الاثنين.

 

في شهر مايو، اتخذ سفير الولايات المتحدة لدى جنوب أفريقيا، روبن إي بريجيتي، خطوة غير عادية حيث اتهم جنوب أفريقيا علناً بتحميل أسلحة على متن السفينة "ليدي آر"، قائلاً إنه سيراهن بحياته على ذلك بناءً على المعلومات الاستخبارية التي رآها. 

 

أدى ذلك إلى ردة فعل خطيرة في جنوب أفريقيا، حيث تم استدعاء السفير الأمريكي للقاء وزيرة الخارجية ناليدي باندور، وتقديم اعتذاره، وفقاً لمسؤولين في جنوب أفريقيا، عن بيانه العلني.

 

منذ ذلك الحين، حاول المسؤولون في كل دولة تضميد الجراح، لكن التهديدات ظلت قائمة بأن الولايات المتحدة قد تلغي الامتيازات التجارية التي كانت تتمتع بها جنوب أفريقيا.

 

قال رامافوسا إنه خلال التحقيق في جنوب إفريقيا، سافرت اللجنة إلى قاعدة بحرية في مدينة سيمون، وأجرت مقابلات مع أكثر من 50 شخصًا وراجعت أكثر من 100 وثيقة. وقال رامافوسا في خطابه إن المسؤولين الذين قدموا هذه الادعاءات تمت دعوتهم أيضًا لتقديم الأدلة، لكنهم إما لم يحضروا أو قالوا إنهم ليس لديهم معلومات مباشرة.

 

أضاف: "لم يتمكن أي من الأشخاص الذين أطلقوا هذه الادعاءات من تقديم أي دليل يدعم الادعاءات الموجهة ضد بلدنا". وقال رئيس جنوب أفريقيا إن الاتهامات أضرت باقتصاد البلاد ومكانتها في العالم، وأثارت الشكوك حول موقف البلاد في الحرب بين روسيا وأوكرانيا.

 

منذ غزو أوكرانيا، قال المسؤولون في جنوب إفريقيا إنهم يحافظون على موقف محايد ويريدون حلاً سلميًا بينما يرفضون الانحياز إلى أي طرف في معركة بين القوى العظمى.

 

لكن الولايات المتحدة ودول غربية أخرى اتهمت جنوب أفريقيا بالفشل في الالتزام بحيادها. وفي فبراير، أجرت جنوب أفريقيا مناورات بحرية مع روسيا والصين. وفي مايو، سمحت لطائرة شحن روسية استهدفتها العقوبات الأمريكية بالهبوط في قاعدة جوية بالقرب من العاصمة بريتوريا. 

 

قال ثاندي موديس، وزير دفاع جنوب إفريقيا، إن السفينة كانت تقوم بتسليم طلبية معدات لقوات دفاع جنوب إفريقيا. وأضافت أنه لم يتم تحميل أي أسلحة على متن السفينة.

اسلحة أوكرانيا روسيا جنوب افريقيا

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