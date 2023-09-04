بعد التلويح بالتمرد.. اتحاد الكرة يحسم أزمات الحكام في جلسة الثلاثاء

يعقد بعد غد الثلاثاء جمال علام رئيس اتحاد الكرة والبرتغالي فيتور بيريرا رئيس لجنة الحكام، مع رؤساء اللجان الفرعية للحكام يوم بمقر الجبلاية في الجزيرة.

يأتي اجتماع اتحاد الكرة مع الحكام بعد ثورة الغضب التي سادت بين صفوف قضاة الملاعب على خلفية اعتماد لائحة البرتغالي فيتور بيريرا رئيس لجنة الحكام الأخيرة.

ورفض جموع الحكام تفعيل لائحة البرتغالي فيتور بيريرا رئيس لجنة الحكام وتصنيف قائمة قضاة الملاعب الي درجات متعددة.

ومن المقرر ان يتطرق جمال علام رئيس اتحاد الكرة خلال الاجتماع بحضور البرتغالي فيتور بيريرا رئيس لجنة الحكام الرئيسية الي مستحقات قضاة الملاعب المالية المتاخرة.

كان حكام النخبة هددوا اتحاد الكرة بعدم ادارة مباريات الدوري الجديد حال استمرار ازمة المستحقات المالية المتاخرة.

لائحة بيريرا تثير غضب 50 حكما فى اتحاد الكرة.. تفاصيل



عقد 50 حكما بمختلف الدرجات اجتماعا مع اللواء حلمي مشهور، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة خلال الساعات الماضية.

وشهدت الجلسة اعتراض الحكام على لائحة قضاة الملاعب للموسم الجديد المقدمة من البرتغالي فيتور بيريرا.

وتمسك الحكام خلال الجلسة برفض تطبيق لائحة بيريرا فى الموسم الجديد.

وطالب الحكام اللواء حلمي مشهور بالوقوف خلف الحكام وإلغاء لائحة بيريرا وتصنيف قضاة الملاعب الي درجات ما يحرم غالبيتهم من ادارة مباريات الدوري الجديد.

