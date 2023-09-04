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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رغم موافقة اللاعب.. ناد روسي يصدم الأهلي فى ميركاتو الصيف ..تفاصيل

محمد كوناتيه
محمد كوناتيه

كشفت تقارير اعلامية تفاصيل جديدة حول مفاوضات النادي الأهلي مع مهاجم نادي أخمات جروزني الروسي فى ميركاتو الصيف.


وذكرت التقارير أن النادي الأهلي تلقي صدمة من جانب نظيره نادي أخمات جروزني الروسي في ملف التعاقد مع محمد كوناتيه مهاجم الفريق الروسي .


اشارت الي ان نادي أخمات جروزني الروسي تمسك بعدم التفريط في المهاجم محمد كوناتي لصالح النادي الأهلي .


شددت التقارير الإعلامية على أن النادي الروسي رفض الالتفات الي حديث وكيل محمد كوناتي عن تلقي اللاعب مفاوضات من جانب النادي الأهلي.


أوضحت التقارير الإعلامية أن نادي أخمات كوناتي رفض رحيل المهاجم محمد كوناتي إلي صفوف النادي الأهلي فى ميركاتو الصيف.

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تفاصيل مفاوضات الأهلي مع كوناتيه 

دخل النادي الأهلي في مفاوضات مكثفة من أجل ضم محمد كوناتيه مهاجم نادي أخمات الروسي لضم اللاعب فى ميركاتو الصيف.  

محمد كوناتيه المحترف في الدوري الروسي طلب خلال المفاوضات راتبا تخطي 2 مليون دولار للموافقة على الانتقال إلي الأهلي.

النادي الأهلي أجري محاولات من أجل تخفيض مطالب اللاعب المالية من أجل ضمه في ميركاتو الصيف. 

النادي الأهلي يحاول بقوة من أجل إقناع نادي أخمات الروسي بالموافقة على رحيله إلي الدوري المصري. 

الأهلى أخمات جروزني الروسي ميركاتو الصيف محمد كوناتيه الدوري الروسي الدوري المصري

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