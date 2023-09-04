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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

3 مرشحين في انتخابات الزمالك .. اعرف التفاصيل

انتخابات الزمالك
انتخابات الزمالك

تقدم اليوم الاثنين 3 مرشحين بأوراقهم الي اللجنة المشرفة على انتخابات نادي الزمالك المقرر اجراؤها خلال شهر اكتوبر المقبل. 
وضمت قائمة المرشحين الثلاثة في انتخابات نادى الزمالك 
كلا من : 
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البناني يتابع انتخابات الزمالك 

حرص الدكتور عماد البناني المدير التنفيذي بنادي الزمالك والمكلف برئاسة اللجنة الثلاثية التي تدير النادي على الحضور لمتابعة طلبات ترشيح مجلس ادارة نادي الزمالك بعد فتح باب الترشح.

وفتح في العاشرة صباح اليوم الاثنين 4 سبتمبر باب الترشح لتلقي الطلبات لانتخابات الزمالك المقبلة، ويستمر لمدة سبعة أيام متتالية ولمدة ثماني ساعات يوميا من الساعة العاشرة صباحا وحتى السادسة مساءً.

وتتكون لجنة تلقي طلبات الترشيح من، الدكتور عماد البناني المدير التنفيذي رئيسا للجنة  وأيمن عبد الخالق مدير المتابعة وعلاء حنفي مدير السكرتارية العامة ومحمد عبد الفتاح مدير المشتريات ومحمد خالد القائم بأعمال مدير الاشتراكات وعصام عباس نائب مدير الاشتراكات ومصطفى سعيد مدير الخزينة وصلاح صبحي قسم الخزينة، وممثلي مديرية الشباب والرياضة بالجيزة.

الزمالك انتخابات نادي الزمالك عماد البناني اللجنة الثلاثية مديريه الشباب والرياضة بالجيزة

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