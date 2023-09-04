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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

لوائح اتحاد الكرة تصدم الزمالك فى كأس السوبر المصري .. تفاصيل مثيرة

نادي الزمالك
نادي الزمالك

فجر عامر العمايرة خبير اللوائح الرياضية مفاجأة من العيار الثقيل بشأن مشاركة نادي الزمالك في كأس السوبر المصري. 

قال عامر العمايرة عن مشاركة الزمالك فى السوبر عبر الصفحة الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك : كأس النخبة المصرى (كأس السوبر المصري) المكون من 4 فرق عشان يتم تحديد موعده و معرفة باقى الأطراف لازم يتم لعب الدور نصف النهائي لكأس مصر موسم 2022-23 على الأقل.
تابع: الأطراف التى يحق لها المشاركة في كأس السوبر المصري 
الأهلى بطل الدورى
سيراميكا بطل كأس الرابطة
بيراميدز وصيف الدوري
أضاف: يتبقى تحديد بطل الكأس أو وصيفه فى حالة لعب نهائي الكأس بين الأهلى و بيراميدز سيتم اختيار النادى التالى فى ترتيب الدورى و إذا تم تنفيذ عقوبات اعتذار الزمالك عن كأس السوبر المصري الماضي سيشارك فيوتشر بصفته رابع الدورى و يكون الزمالك نفذ العقوبة.


أضاف: أما إذا حصل نادى انبي على كأس مصر 2022-23 سيشارك فى كأس السوبر المصري ويكون الزمالك لم ينفذ عقوبة الحرمان.

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الأهلي يلوح بالانسحاب من السوبر المصري 
 

أرسل النادي الأهلي خطابًا للاتحاد المصري لكرة القدم، أكد فيه على أنه سوف ينتظر موافاته بموعد بطولة السوبر التي تقام سنويًّا من مباراة واحدة بين بطلي الدوري والكأس، حيث يتطلع فريق الأهلي للدفاع عن لقب البطولة الذي يحمله، بالمشاركة فيها سواء بنظامها الحالي أو إذا  طرأ تعديل على هذا النظام، شريطة أن تظل هذه البطولة ــ حال تعديل نظامها ــ استمرارًا لبطولات السوبر المصرية في الأعوام السابقة ومكملة لها، وتحمل الرقم الذي يلي بطولة العام الماضي، وتخضع لذات اللوائح التي تم العمل بها في السنوات السابقة.

وأكد الأهلي في خطابه على ضرورة تلقيه من اتحاد الكرة ــ وبشكل عاجل ــ شروط البطولة، وتفاصيل حقوقها التسويقية وجوائزها المالية. وبخصوص أي بطولات مستحدثة من جانب الاتحاد.

قال الأهلي في خطابه: «نخطركم مبكرًا وقبل الإعلان عن أي تفاصيل خاصة بهذه البطولات بأن النادي يجد صعوبة بالغة في المشاركة فيها، في ظل ازدحام الموسم الكروي الجديد بالعديد من البطولات المحلية والقارية.. خاصة وأن فريق الأهلي ارتبط رسميًّا بالمشاركة في البطولة الإفريقية الجديدة «الدوري الإفريقي لكرة القدم» بجانب بقية المسابقات المحلية والإفريقية».
 

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